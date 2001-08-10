Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сайте представлен широкий ассортимент строительных материалов. Одним из наиболее востребованных наименований является кирпич пустотелый. Его альтернативное название – щелевой, дырчатый.

Отличительная особенность материала – наличие сквозных отверстий различной конфигурации: овальной, круглой квадратной и т.п. При этом их количество доходит до 50% от общего объема блока. Минимальное содержание пустот согласно актуальному ГОСТу – 15%. Благодаря этому кирпич пустотелый весит немного – от 2,5 до 5 кг в зависимости от типоразмера.

Достоинства пустотелого кирпича

За счет особенностей структуры стройматериал имеет следующее преимущества:

Хорошие показатели теплоизоляции. Благодаря этому в возведенном из пустотелых блоков здании сохраняется нормальный температурный режим на протяжении года. Укладка материала в два ряда избавляет от необходимости утеплять сооружение.

Продолжительный период эксплуатации. Обеспечивается за счет высоких прочностных характеристик блоков с пустотами внутри. Дырчатые элементы способны прослужить порядка 50 лет с сохранением первоначальных свойств.

Надежная защита от шума. Кирпич пустотелый предохраняет от проникновения в здание лишних звуков. Это также обусловлено строением материала.

Экономичность. Для производства пустотелого кирпича нужно меньше сырья.

Эстетичность облика. Использование дырчатых блоков для возведения сооружения избавляет от необходимости выполнять отделку.

Минусом является гидрофильность материала в силу большого числа пор в структуре.

Виды и применение кирпича с пустотами

При проведении строительных работ используются такие разновидности блоков с пустотами внутри:

красный керамический кирпич;

силикатный – также называют белым;

гиперпрессованный.

Линейные размеры блоков установлены ГОСТом. Стандарты таковы:

одинарный – 250 на 120 на 65 мм;

полуторный – 250 на 120 на 88 мм;

двойной – 250 на 120 на 138 мм.

Согласно этому параметру выпускаемые блоки маркируются 1НФ, 1,4 НФ, 2НФ соответственно. Также предусмотрена классификация материала в зависимости от углубления пустот, конфигурации пор, их положения относительно бруска.

Конкретные свойства блоков обусловлены объемом пустот внутри. С увеличением размера и числа полостей снижается масса и плотность бруска.

Возводить несущие конструкции из таких блоков не рекомендуется. Однако пустотелый кирпич вполне подходит для устройства межкомнатных стен, перегородок.

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