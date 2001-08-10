Тихоокеанское
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21:27, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Пустотелый кирпич - преимущества и его применение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сайте представлен широкий ассортимент строительных материалов. Одним из наиболее востребованных наименований является кирпич пустотелый. Его альтернативное название – щелевой, дырчатый.

Отличительная особенность материала – наличие сквозных отверстий различной конфигурации: овальной, круглой квадратной и т.п. При этом их количество доходит до 50% от общего объема блока. Минимальное содержание пустот согласно актуальному ГОСТу – 15%. Благодаря этому кирпич пустотелый весит немного – от 2,5 до 5 кг в зависимости от типоразмера.

Достоинства пустотелого кирпича

За счет особенностей структуры стройматериал имеет следующее преимущества:

  • Хорошие показатели теплоизоляции. Благодаря этому в возведенном из пустотелых блоков здании сохраняется нормальный температурный режим на протяжении года. Укладка материала в два ряда избавляет от необходимости утеплять сооружение.
  • Продолжительный период эксплуатации. Обеспечивается за счет высоких прочностных характеристик блоков с пустотами внутри. Дырчатые элементы способны прослужить порядка 50 лет с сохранением первоначальных свойств.
  • Надежная защита от шума. Кирпич пустотелый предохраняет от проникновения в здание лишних звуков. Это также обусловлено строением материала.
  • Экономичность. Для производства пустотелого кирпича нужно меньше сырья.
  • Эстетичность облика. Использование дырчатых блоков для возведения сооружения избавляет от необходимости выполнять отделку.

Минусом является гидрофильность материала в силу большого числа пор в структуре.

Виды и применение кирпича с пустотами

При проведении строительных работ используются такие разновидности блоков с пустотами внутри:

  • красный керамический кирпич;
  • силикатный – также называют белым;
  • гиперпрессованный.

Линейные размеры блоков установлены ГОСТом. Стандарты таковы:

  • одинарный – 250 на 120 на 65 мм;
  • полуторный – 250 на 120 на 88 мм;
  • двойной – 250 на 120 на 138 мм.

Согласно этому параметру выпускаемые блоки маркируются 1НФ, 1,4 НФ, 2НФ соответственно. Также предусмотрена классификация материала в зависимости от углубления пустот, конфигурации пор, их положения относительно бруска.

Конкретные свойства блоков обусловлены объемом пустот внутри. С увеличением размера и числа полостей снижается масса и плотность бруска.

Возводить несущие конструкции из таких блоков не рекомендуется. Однако пустотелый кирпич вполне подходит для устройства межкомнатных стен, перегородок.

На сайте представлены товары для строительства с подробными описаниями каждой из позиций.

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