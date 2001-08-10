Samsung Galaxy S22: так должны выглядеть новые топовые модели смартфонов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выпуская серию Galaxy S22, Samsung, по-видимому, следует новой стратегии: после трех поколений смартфонов производитель, похоже, прекращает свою линейку Ultra и хочет заменить ее на Note. Это усиливает подозрение, что серия Note, которая была представлена во второй половине года, на самом деле прекращает существовать в своем привычном виде. В 2021 году производитель не выпускал новый гаджет, а вместо этого представил новые складные устройства в виде Z Flip 3 и Z Fold 3. Посмотреть актуальные цены на флагман можно тут - https://shop.kz/smartfony/smartfony-samsung/

С Galaxy S22 Note, предполагаемым названием нового продукта, наследие серии Note, по-видимому, продолжается. Решение будет реализовано в виде двух «классических» моделях Galaxy S22. О грядущих смартфонах известно много - подведем итоги.

Note более угловат, чем остальные

Характеристики и фотографии новой серии Galaxy S22 циркулируют в сети в течение некоторого времени. Судя по всему, самая большая и, вероятно, самая дорогая модель будет визуально основана на серии Note. Смартфон выглядит более угловатым, чем две другие модели S22, что связано с тем, что в гаджет встроен стилус - Samsung называет его S Pen. Эта функция как бы продолжает тенденцию, так как Galaxy S21 Ultra уже имел поддержку пера. S Pen, однако, приходилось ранее приобретать дополнительно.

Более угловатый AMOLED-дисплей Galaxy S22 Note или Ultra должен, как и у Galaxy 21 Ultra, иметь диагональ 6,8 дюйма, разрешение 3088 x 1440 пикселей (соотношение сторон 19,3 : 9) и быть слегка изогнутым. Это должна быть единственная модель S22 с небольшим изгибом экрана - у остальных устройств должен быть плоский дисплей. Как и в случае с S21 Ultra, Samsung сохраняет адаптивную частоту обновления 120 Гц. Экран S22 будет ярче, чем у его предшественника. Края вокруг экрана также должны быть немного уже.

Две другие модели - Galaxy S22 и S22 Plus - в основном сохраняют округлую форму серии S21, но должны быть немного меньше: по слухам, у S22 Plus будет 6,55-дюймовый дисплей вместо 6,7-дюймового. Оба они также имеют частоту обновления 120 Гц, 2340 x 1080 пикселей и соотношение сторон 19,5 : 9. Также говорят, что размер S22 уменьшился с 6,2 дюйма до 6,06 дюйма. Последний, вероятно, станет одним из самых компактных устройств следующего года. В конце концов, говорят, что вариант Xiaomi 12 может получить 6,2-дюймовый дисплей. В 2022 году другие производители могут немного отойти от тренда на большие устройства.

S22 Note: четыре камеры лучше, чем в S21 Ultra

Основная камера S22 Note изменилась не только визуально. Вместо большой «платформы для камер» Samsung разместила каждую из четырех камер по отдельности, что выглядит гораздо более изящным, чем в S21 Ultra. С технической стороны производитель полагается на 108-мегапиксельную широкоугольную камеру, которая, как говорят, является новым поколением собственного датчика HMX. Также установлены двенадцатимегапиксельная сверхширокоугольная камера и два десятимегапиксельных объектива с трех- и десятикратным оптическим зумом. Все камеры имеют оптическую стабилизацию изображения - впервые для сверхширокоугольных камер. Оборудование камеры похоже на S21 Ultra, но если верить Твиттеру Ice Universe, который якобы уже видел образцы, разница с предыдущей моделью огромна.

На передней панели Samsung, скорее всего, сохранит 40-мегапиксельную селфи-камеру. Камера с дополнительным дисплеем, установленная в Z Fold 3, будет сначала доработана, прежде чем ее можно будет использовать в модели S-класса.

Камеры новинок

Две другие модели Galaxy S22 якобы получат тройную камеру с 50-мегапиксельным широкоугольным объективом (скорее всего, датчик ISOCell-GN5 от Samsung), сопровождаемый сверхширокоугольным объективом с двенадцатью мегапикселями и десятимегапиксельным телеобъективом с тройной оптикой, зум и диафрагма f / 2.4. Предполагается, что Samsung может использовать 3-кратный объектив S21 Ultra в своей серии S22. В своих предшественниках S21 и S21 Plus компания Samsung по-прежнему использовала гибридный зум для трехкратного увеличения.

Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1

У всех моделей высока вероятность того, что будет SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или собственный Exynos 2200, который, по слухам, впервые будет сопровождаться графическим процессором AMD с RDNA 2, а производительность графики будет на новом уровне. По словам AMD, Exynos с графическим блоком AMD RDNA-2 может обеспечить на 25% более мощный процессор и в 2,5 раза большую производительность графического процессора по сравнению с Exynos 2100. Однако неясно, будет ли готов чип к выходу на рынок.

Что касается памяти, Samsung, скорее всего, предложит несколько вариантов, как всегда, при этом базовый вариант должен быть оснащен восемью гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами флеш-памяти. Между тем, модели Note или Ultra могут иметь двенадцать гигабайт оперативной памяти и до 512 гигабайт или более флеш-памяти. Как и в случае с предшественником, не ожидается слота для карт памяти microSD.

Процессор более энергоэффективен, так что можно ожидать стабильного времени работы, несмотря на меньшую емкость.

Сообщается, что две другие модели оснащены батареями на 4500 (S22 Plus) и 5000 миллиампер-часов (S22 Note / Ultra) соответственно. Samsung также уменьшил батарею модели Plus по сравнению с ее предшественником, но при этом уменьшил диагональ экрана. Что касается скорости зарядки, модели Samsung могут поддерживать до 65 Вт быстрой зарядки с помощью кабеля и до 25 Вт по беспроводной сети, 25-ваттная беспроводная зарядная станция от производителя прошла сертификацию Федеральной комиссии по связи США. Другие функции, вероятно, будут включать поддержку 5G, Wi-Fi 6e и обычные стандарты, такие как GPS, NFC и пр.

Что касается программного обеспечения, модели S22 обязательно будут поставляться с Android 12, со встроенным приложением One UI от Samsung. Первые смартфоны производителя уже обновлены до новой версии.

Когда смартфон будет представлен

Ожидается, что в начале февраля 2022 года серия Samsung Galaxy S22 будет представлена в четырех цветах, а именно в черном, белом, зеленом и розовом золоте. Выход на рынок должен состояться примерно 18 февраля.

Это означает, что Samsung довольно поздно войдет на рынок со своими топовыми моделями в этом году. Потому что к тому времени пять других производителей - Motorola, Oneplus, Oppo, Xiaomi и Realme - должны уже представить свои высококачественные смартфоны.

По мнению хорошо информированных источников, по цене предстоящие модели не должны отличаться от серии S21. Базовая цена S22 с восемью гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами памяти составляет 850 евро. S22 Plus с двенадцатью гигабайтами оперативной памяти будет стоить от 1050 евро, а S22 Note Samsung - от 1250 евро.