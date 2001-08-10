Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Простейшей формой предпринимательства в России принято считать самозанятость, однако этот вид деятельности накалывает сильные ограничения на развитие бизнес-проекта. Так, нанимать сотрудников самозанятым запрещено. Поэтому необходимость общества в регистрации индивидуального предпринимательства (ИП) сохраняется, тем более, что эта юридическая форма имеет ряд серьезных преимуществ перед более популярным обществом с ограниченной ответственностью (ООО). В статье будут даны ответы на некоторые популярные вопросы о том, как регистрировать ИП, в том числе – где быстро открыть ип.

Почему открывать ИП лучше с посредником?

Открыть ИП довольно просто. В пакет документов, подаваемый в регистрирующий государственный орган, входят только копии паспорта, заявление по специальной форме, а также квитанция об оплате государственной пошлины. Тем не менее, процесс может вызывать трудности, так как любая ошибка в заявлении привет к отказу в регистрации, а пошлину при новой попытке придется платить заново (правда, это актуально не для всех способов подачи заявления).

С другой стороны, срок рассмотрения заявления при разных способах подачи может достигать недели, что недопустимо для старта бизнеса в многих случаях. Компании-посредники, специализирующиеся на оказании юридических услуг новым фирмам, имеют тесные связи с государственными институтами, в том числе с Федеральной налоговой службой (ФНС), потому процесс регистрации с их помощью пройдет намного быстрее.

Однако юридические компании за свои услуги берут деньги, а банк «Тинькофф» - нет. Он заинтересован в правлечении новых клиентов из числа юридических лиц, потому готов оказать помощь в регистрации бесплатно. Банк оплатит и пошлину при условии, что в дальнейшем расчетный счет нового предприятия будет открыт именно в нем. В дальнейшем «Тинькофф» будет взимать ежемесячную плату за обслуживание счета в соответствии с договором. Минимальный тариф – 490 рублей в месяц. Также будет взиматься комиссия при переводах физическим лицам и компаниям, не имеющим расчетного счета в банке «Тинькофф».

Как открыть ИП?

Открыть ИП в России можно несколькими способами. Первый – через территориальный отдел ФНС. Второй – через государственный многофункциональный центр (МФЦ). Третий – онлайн через порталы ФНС и «Госуслуги». При подаче заявления через интернет и МФЦ оплачивать пошлину не нужно.

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