Эксплуатационные особенности запорной арматуры с электроприводом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Запорная арматура предназначена для регулировки подачи жидкой или газообразной среды в трубах. Модели с ручным управлением используются в быту. А вот для производственной сферы предназначена арматура с электрическим приводом, открытие и закрытие которой осуществляется за счет электрического импульса. Об ее особенностях и преимуществах мы детально расскажем в нашей статье.

Основные виды запорной арматуры

Запорная арматура представлена в различных конфигурациях. Краны предназначены для регуляции потока в неподвижном корпусе. Среди доступных моделей двухходовой шаровой кран с электроприводом наиболее востребован в разных отраслях промышленности. Он обеспечивает высокую степень герметичности, не имеет застойных зон, простой и надежный в эксплуатации.

Клапаны используются для предотвращения обратного потока и сброса избыточного количества рабочей среды. Их основное функциональное предназначение — предотвращение аварийной ситуации на производстве, которая может произойти из-за высокого давления внутри трубопровода.

Затворы применяются на трубопроводах большого диаметра и с низким давлением рабочей среды. Они используются для регуляции силы потока и его остановки. На сайте https://gpkomplekt.ru/catalog/shibernyie-zatvoryi/shibernyie-zatvoryi-s-elektroprivodom/ можно посмотреть, как выглядит этот вид запорной арматуры.

Особенности и преимущества электропривода

Электрический привод позволяет автоматизировать процесс управления запорной трубопроводной арматурой. Принцип его работы заключается в преобразовании вращательного движения двигателя в поступательное движение запорного элемента арматуры. Такое устройство оперативно меняет положение затвора.

Питание привода происходит за счет электросети. На случай отключения электроэнергии предусмотрен ручной привод, который позволит управлять арматурой до устранения неполадок в сети. Другие эксплуатационные преимущества:

экономное энергопотребление;

защита от перегрузок в сети в виде силового ограничителя;

индикатор положения задвижки;

не требуется начальное давление рабочей среды;

совместим с разными видами запорной арматуры;

представлен в нескольких типоразмерах для трубопровода разного диаметра.

Подобное оборудование востребовано на химических и нефтеперерабатывающих предприятиях, а также в пищевой промышленности.