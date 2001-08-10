Проверка штрафов ГИБДД на автомобиль в режиме онлайн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Несвоевременно оплаченные штрафы ГИБДД грозят серьезными неприятностями, поэтому их наличие нужно регулярно проверять. Для проверки штрафов в режиме онлайн существуют специальные сервисы.
Почему нужно проверять наличие штрафов
Штрафы ГИБДД можно проверять с помощью сервиса https://gibdd.com, предлагающего удобный способ получения информации в режиме онлайн. Есть несколько вариантов проверки:
- по госномеру авто и СТС (свидетельства о регистрации);
- по номеру постановления;
- по водительскому удостоверению (проверка информации о В/У, включая срок действия).
Водителю и собственнику авто следует периодически проверять наличие штрафов. На оплату дается 2 месяца, а в течение первых 20 дней штраф можно оплачивать с большой скидкой в размере 50%.
Это уже весомый довод в пользу мониторинга информации о зафиксированных нарушениях – раньше нашел данные, раньше заплатил и успел воспользоваться скидкой.
Виды ограничений и наказаний за неуплату
Но дело не только в экономии денег, ведь неуплата штрафов чревата и другими последствиями, включая передачу дела судебным приставам и последующие варианты, в том числе списание денежных средств (суммы штрафов) с банковского счета, невозможность осуществлять регистрационные действия с транспортным средством и пр. Есть и другие меры, вплоть до запрета выезда за рубеж и ареста на 15 суток.
Проверка штрафов по постановлению и правам
Для проверки штрафов ГИБДД по постановлению достаточно перейти по ссылке https://gibdd.com/proverka-po-postanovleniy и указать в специальной форме номер документа. Затем отправляете запрос и получаете актуальную информацию. Сервис осуществляет проверку по базам ГИБДД, МВД и многим другим источникам, поэтому клиенты получают точные данные. При необходимости в форме заявки на сайте можно указать свой электронный адрес, чтобы получать на него уведомления о новых штрафах.
Чтобы проверить штрафы по водительскому удостоверению, необходимо перейти на страницу https://gibdd.com/proverka-voditelskogo-udostovereniya и ввести номер В/У. Онлайн-сервис обработает запрос и в короткие сроки предоставит информацию. Все очень просто. Сайт предлагает обширный функционал, в том числе ищет штрафы с камер видеонаблюдения и даже фотографии нарушений.
Отслеживайте информацию о наличии зафиксированных нарушений, чтобы вносить оплату со скидкой, избегать ограничений и других мер воздействия. Тем более с онлайн-сервисом gibdd.com проверка проводится быстро и легко, достаточно выбрать подходящий способ и отправить запрос.
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