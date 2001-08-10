Сертификация ISO 22716 и системы менеджмент качества ISO 9001
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ISO 22716 Содержит руководящие принципы для организаций по производству, контролю, хранению и распространению косметических продуктов. Сертификация по стандарту ISO 22716 позволяет организациям продемонстрировать свою приверженность обеспечению качества и безопасности для своих клиентов и других заинтересованных сторон.
Преимущества стандарта ISO 22716
- Контролирует опасности и риски – Контролирует опасности и риски, связанные с косметической продукцией, обеспечивая непрерывное совершенствование всей цепочки поставок.
- Управление цепочками поставок – Как международно признанный стандарт, он позволяет организациям управлять соблюдением требований качества и безопасности в цепочке поставок косметической продукции.
- Соответствие требованиям законодательства - написанный профессионалами косметической индустрии, он гарантирует, что вы соблюдаете международное право, обращаясь к регулирующим органам по всему миру.
Простота внедрения ИСО – Организации любого размера и сложности могут внедрить ISO 22716, а также он хорошо интегрируется с ISO 9001
ISO 9001 - это международный стандарт системы менеджмента качества (СМК), который может помочь организации любого размера последовательно удовлетворять потребности своих клиентов и других заинтересованных сторон.
Получение сертификата ISO 9001 позволит вашей организации постоянно совершенствовать свои процессы и управлять ключевыми бизнес-рисками с помощью тщательно продуманных тематических оценок.
Преимущества стандарта ISO 9001
Сокращение затрат – стандарт ISO 9001 позволит вам оптимизировать ваши процессы, не влияя на качество продукции и услуг, тем самым снижая затраты.
Повышение производительности – Благодаря следованию лучшим практикам сертификация ISO 9001 гарантирует, что все сотрудники понимают свои роли в организации, уменьшая любую возможность ошибки.
Лояльность клиентов – сертификация ISO 9001 позволяет вам постоянно удовлетворять потребности ваших клиентов и других заинтересованных сторон, повышая удовлетворенность клиентов.
Конкуретное преимущество - Там, где это не является договорным обязательством или ожиданием в некоторых отраслях, сертификация по стандарту ISO 9001 может предоставить вам конкурентное преимущество.
Безопасность цепочки поставок – Соответствие стандарту ISO 9001 демонстрирует, что вы привержены предоставлению качественных продуктов и услуг, что позволяет вам развивать безопасные деловые отношения в рамках вашей цепочки поставок.
Более подробнее ознакомиться с сертификацией и внедрением по стандартам ИСО вы можете в компании Евразийский Центр Сертификации перейдя по ссылке https://couzcert.ru/
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