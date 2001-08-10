13:43, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Как правильно оформить заем на карту онлайн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В последнее время популярность микрозаймов значительно выросла. Это неудивительно, ведь в отличие от традиционной системы кредитования, оформляются они гораздо быстрее и проще. Если деньги нужны срочно и нет времени на бумажную волокиту, то сотрудничество с МФО (микрофинансовыми организациями) — это единственно правильный выход. Вместе со специалистами credit-xpress.ru мы подготовили пару советов о том, как правильно оформить микрозайм и на что обращать внимание при выборе МФО.
На каких условиях предоставляется микрозайм
Конечно, здесь все зависит от конкретной выбранной вами организации, но в большинстве МФО условия онлайн кредитования следующие:
- Относительно небольшая сумма онлайн-займа. В разных МФО она варьируется в пределах от 1000 рублей до 100000 рублей.
- Короткий срок. В народе микрозаймы чаще называются займами до зарплаты, потому что средний срок возврата денег составляет 30 дней. Но в некоторых организациях он может доходить до одного года.
- Процентная ставка до 1% в день. Эти условия прописываются в договоре.
- Возможность взять первый заём под 0%. Эта услуга есть не во всех, но во многих МФО, но действует она только для новых клиентов.
Главное отличие от традиционного банковского кредитования у микрозаймов в том, что всё действительно можно сделать онлайн. Вам не придётся куда-то ехать, тратить своё время на простаивание в очередях и так далее. Понадобится всего лишь смартфон или компьютер с доступом в интернет и пара минут свободного времени.
На что обращать внимание при выборе МФО
На территории Российской Федерации действует несколько тысяч микрофинансовых организаций, с разной спецификой и условиями работы. Главный критерий при выборе МФО — это присутствие в реестре Центрального банка (Банк России). Дальше нужно углубляться по следующим критериям:
- читать отзывы в сети;
- проверять наличие лицензий на осуществление деятельности;
- порядок начисления процентов по займу у МФО должен подчиняться Закону № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Также хотим отметить, что на официальном сайте компании должны быть прописаны все условия погашения займа, особенно в части процентных ставок, комиссий и общей стоимости услуг. Если у вас возникают какие-то подозрения или вопросы, то лучше выбрать другую МФО. Ну и внимательно читайте договор перед его фактическим подписанием.
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