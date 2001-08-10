Что такое горячая йога и в чем ее преимущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Йога позволяет решить многочисленные проблемы со здоровьем, которые присущи большинству городских жителей – постоянный стресс, неправильная осанка, боли в спине и шее, гиподинамия, слабые мышцы, избыточный вес, перепады настроения, раздражительность, плохой лимфоток и хроническая усталость. Практически каждый взрослый человек сегодня страдает от нарушения биоритмов, проблем с засыпанием, дискомфорта в спине, проблем с кишечником. Начинаются поиски причины и хождения по врачам, которые не дают никакого результата. Потому что в данном случае речь идет не о болезни, а о снижении жизненного тонуса, мышечной слабости. Исправить ситуацию можно, занявшись йогой.

Йога сочетает в себе заботу о теле и духовные практики расслабления. Это прекрасный вариант физической нагрузки, который рассчитан на работу с собственным весом. Занимаясь йогой регулярно, можно через некоторое время не узнать собственное тело – оно станет гармоничным и подтянутым, появится чувство баланса, разовьется гибкость.

Особого внимания заслуживает горячая йога. Во время занятий в зале поддерживается определенный микроклимат, который соответствует климатическим условиям Индии – температура около 40 градусов и влажность 40%. За счет более высокой температуры происходит вывод лишней жидкости из организма, нормализуется лимфоток. Также в таком микроклимате гораздо проще добиться расслабления мышц.

Вторая особенность горячей йоги очень понравится новичкам или тем людям, кто не очень хорошо запоминает движения и их последовательность. Все занятия проходят по одинаковому сценарию – программа состоит из двух дыхательных упражнений и 26 асан из хатха-йоги.

Студия Бикрам йоги One Yoga Meditation предлагает записаться на занятия горячей йогой. Она укрепляет иммунитет, очищает организм от токсинов и шлаков, укрепляет сердечно-сосудистую систему, снимает психологическое напряжение и стресс, благотворно влияет на процесс похудения и ускоряет его. Те, кто уже занимаются данным видом йоги, отмечают, что улучшается не только физическая форма, но сон становится более крепким и глубоким, появляется жизненная энергия.

Также вас может заинтересовать гонг-медитация. Вибрации гонга помогают расслабиться, очистить разум от посторонних навязчивых мыслей, получить энергию. Нужно просто лечь на коврик для йоги и слушать звуки гонга в позе Шавасаны. Думать нужно о своей энергии, а не о бытовых делах. Такая медитация дает возможность побыть наедине с собой, перезагрузиться.