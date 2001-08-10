Какие платья выбрать этим летом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Женщинам хочется выглядеть красиво всегда, притягивая взгляды окружающих. В разгаре жаркое лето – самое время носить яркие и такие разные платья. А мы расскажем, как пополнить свой гардероб в этом сезоне.

Никогда не стоит забывать про собственный комфорт. Поэтому при выборе платья нужно ориентироваться на то, из какой ткани оно сшито. Идеальным выбором станут лен, вискоза, хлопок, шелк, шифон. Ткань должна быть натуральной, чтобы воздух мог свободно циркулировать – таким образом, обеспечивается терморегуляция. Свободное длинное летнее платье изо льна идеально подойдет и для долгих прогулок, и для отдыха на природе, и для шопинга. Несмотря на то, что лен мнется, одежда из него – настоящая летняя классика, заломы лишь говорят о натуральности материала. Если у вас в гардеробе нет еще льняных нарядов, обязательно купите себе платье либо сарафан – вы оцените комфорт и стиль такой одежды. Также большой популярностью пользуются платья из вискозы – они дают ощущение небольшого холодка.

Маст-хэв любого лета – белое коктейльное платье. Оно прекрасно подойдет для того, чтобы сходить в кафе с подругами, прогуляться по торговому центру или отправиться на работу в офис. Летом вообще актуальны светлые ткани, особенно белого цвета, так как они не так притягивают солнечные лучи, а значит, меньше нагреваются. Черную одежду не стоит носить летним днем, лучше отложите ее до вечера, либо вообще до осени. Коктейльное платье отличается средней длиной – по колено, чуть выше или чуть ниже, демократичным фасоном без излишеств, который не предполагает рукавов и воротника. В то же время оно не выглядит пляжным, слишком расслабленным, то есть подходит для прогулок по городу, посещения учреждений, обедов в кафе и ресторанах.

А вот после 19 часов, если предполагается торжественное мероприятие, принято носить длинные вечерние платья. Основная изюминка именно летних вечерних платьев – длина и струящиеся легкие ткани. За счет воздушности материала можно создать неповторимый сказочный образ, когда отрезная юбка подчеркивает красоту фигуры и тонкость талии обилием сборок и волн, при этом платье не получается громоздким, оставаясь все равно легким. Воланы, сборки, открытая спина, разрезы, пайетки сделают образ еще более соблазнительным. Также для вечерних летних платьев актуален шелк, атлас, такие платья могут быть выполнены в бельевом стиле. Вариантов вечерних платьев очень много, поэтому каждая женщина сможет подобрать для себя идеальный вариант.