Погрузчики Liugong, Yigong и XCMG. Краткий обзор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Среди представленных на сайте компании ООО «Специмпорт-ДВ» образцов спецтехники особо выделяются фронтальные погрузчики от таких известных производителей, как XCMG, Liugong и Yigong. Изделия каждой из этих компаний в основном отличаются своими рабочими параметрами и дизайном. Указанные различия позволяют подобрать нужную модель производства одной из перечисленных фирм под конкретные условия эксплуатации специальной техники.

Характеристики основных моделей

Всем, кто хотел бы купить изделия указанных марок в Благовещенске – советуем обратиться в нашу компанию. Представленные на сайте китайские фронтальные погрузчики от фирмы Liugong, в частности, имеют следующие рабочие характеристики:

Заявленная грузоподъемность изделия – от 1,8 до 5,0 тонн.

Объем ковша погрузчика – от 1,0 до 3,3 м 3 .

. Мощность двигательного агрегата – от 125 до 220 л. с.

Дополнительная информация: фронтальные погрузчики от «Люгонг» отличаются такими привлекательными свойствами, как многофункциональность и высокая маневренность.

Первая из указанных характеристик позволяет выполнять на нем несколько различных операций. А вторая – обеспечивает возможность работы в стесненных условиях (на небольших по размеру площадках, например). Погрузчик китайского производства от «Люгонг» – отличное решение для тех частных лиц или организаций, которые заинтересованы в приобретении качественной колесной техники.

Фронтальные погрузчики от Yigong – оптимальный вариант при необходимости иметь в своем распоряжении недорогой и высокоманевренный агрегат. Он отличается от других моделей следующими привлекательными характеристиками:

наличие в конструкции шарнирно-сочлененной рамы, что обеспечивает высокую маневренность и мобильность изделия;

возможность установки различных моделей двигательных установок (SIDA, WEICHAI и YUCHAI);

малый расход топлива и пониженный уровень шумности двигателя.

Добавим к этому возможность установки широкого спектра навесного оборудования, включая ковш, вилы и т. п.

В компании ООО «Специмпорт-ДВ» вы также сможете приобрести фронтальные погрузчики марки XCMG, представляющие собой одну из лучших моделей, производимых на экспорт. В линейку этих изделий входит целый ряд образцов спецтехники отличающихся своими техническими показателями. Последние представлены мощностью двигателя (до 250 л. с.), а также грузоподъемностью порядка 3-5 тонн.

Кроме того, погрузчики от XCMG характеризуются хорошо проработанным дизайном и эргономичной панелью управления. В линейке моделей представлен большой ассортимент колесных агрегатов серий ZL и LW. Китайские погрузчики этого класса оптимально подходят для работы с большими объемами сыпучих веществ. Добавим к этому, что новый агрегат от XCMG нередко применяется при необходимости подготовки котлованов, планировки местности и буксировки различных грузов.