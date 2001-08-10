Погрузчики Liugong, Yigong и XCMG. Краткий обзор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Среди представленных на сайте компании ООО «Специмпорт-ДВ» образцов спецтехники особо выделяются фронтальные погрузчики от таких известных производителей, как XCMG, Liugong и Yigong. Изделия каждой из этих компаний в основном отличаются своими рабочими параметрами и дизайном. Указанные различия позволяют подобрать нужную модель производства одной из перечисленных фирм под конкретные условия эксплуатации специальной техники.
Характеристики основных моделей
Всем, кто хотел бы купить изделия указанных марок в Благовещенске – советуем обратиться в нашу компанию. Представленные на сайте китайские фронтальные погрузчики от фирмы Liugong, в частности, имеют следующие рабочие характеристики:
- Заявленная грузоподъемность изделия – от 1,8 до 5,0 тонн.
- Объем ковша погрузчика – от 1,0 до 3,3 м3.
- Мощность двигательного агрегата – от 125 до 220 л. с.
Дополнительная информация: фронтальные погрузчики от «Люгонг» отличаются такими привлекательными свойствами, как многофункциональность и высокая маневренность.
Первая из указанных характеристик позволяет выполнять на нем несколько различных операций. А вторая – обеспечивает возможность работы в стесненных условиях (на небольших по размеру площадках, например). Погрузчик китайского производства от «Люгонг» – отличное решение для тех частных лиц или организаций, которые заинтересованы в приобретении качественной колесной техники.
Фронтальные погрузчики от Yigong – оптимальный вариант при необходимости иметь в своем распоряжении недорогой и высокоманевренный агрегат. Он отличается от других моделей следующими привлекательными характеристиками:
- наличие в конструкции шарнирно-сочлененной рамы, что обеспечивает высокую маневренность и мобильность изделия;
- возможность установки различных моделей двигательных установок (SIDA, WEICHAI и YUCHAI);
- малый расход топлива и пониженный уровень шумности двигателя.
Добавим к этому возможность установки широкого спектра навесного оборудования, включая ковш, вилы и т. п.
В компании ООО «Специмпорт-ДВ» вы также сможете приобрести фронтальные погрузчики марки XCMG, представляющие собой одну из лучших моделей, производимых на экспорт. В линейку этих изделий входит целый ряд образцов спецтехники отличающихся своими техническими показателями. Последние представлены мощностью двигателя (до 250 л. с.), а также грузоподъемностью порядка 3-5 тонн.
Кроме того, погрузчики от XCMG характеризуются хорошо проработанным дизайном и эргономичной панелью управления. В линейке моделей представлен большой ассортимент колесных агрегатов серий ZL и LW. Китайские погрузчики этого класса оптимально подходят для работы с большими объемами сыпучих веществ. Добавим к этому, что новый агрегат от XCMG нередко применяется при необходимости подготовки котлованов, планировки местности и буксировки различных грузов.
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