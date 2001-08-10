Что будет с Dogecoin в 2022 году?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прошлом году Dogecoin показал рекордные значения курса. Но в 2022-м наблюдается падение котировок этого актива. Такая ситуация является ожидаемой на фоне общего снижения капитализации крипторынка. И теперь многие инвесторы думают над тем, есть ли у проекта потенциал для последующего роста.

Поддержка Илона Маска

У известного миллиардера крупнейшее сообщество фанатов по всему миру. Это значит, что его рекомендация или увлечение оказывает заметное влияние на мнение больших масс людей. По этой причине и Dogecoin в свое время получил значительную популярность.

В качестве примера влияния можно привести твит от 11 марта 2021 года. В нем Илон Маск спрашивает у своей аудитории, стоит ли компании Tesla принимать оплату за свою продукцию в криптовалюте DOGE.

Результат опроса оказался достаточно показательным:

Во-первых, 78% ответивших были за использование Догикоина.

Во-вторых, в течение нескольких минут после размещения твита стоимость Dogecoin на бирже обмена криптовалют Binance выросла на 17%.

Это яркое свидетельство того, что позиция Маска по отношению к мемной криптовалюте оказывает сильное влияние на ее котировки.

Летом 2022 года Илону Маску и его компаниям был предъявлен иск на $258 млрд за искусственное повышение цены DOGE. Но он не отказался от своей лояльности к проекту, написав, что будет и дальше поддерживать Dogecoin.

Также Маск заявил, что компания Tesla продолжит использовать DOGE в качестве платежного средства. SpaceX в скором времени тоже планирует внедрить эту практику. При такой поддержке криптовалюте Dogecoin будет ощутимо проще сохранять необходимый для роста уровень популярности.

Однако значительное повышение котировок DOGE до конца 2022 года вряд ли случится. Есть вероятность, что коррекция продолжится и монета достигнет значения 0,03$ за единицу. Но с 2023 года некоторые аналитики ожидают повышение курса до 1$ и выше.

Общая коррекция рынка

Еще с конца 2021 года котировки рынка идут вниз. Если на пике биткоин оценивался в $47 000 за монету, то сейчас он продается по $20 000. Как известно, Bitcoin является флагманом в мире криптовалют и падение его котировок оказывает прямое влияние на курс практически всех альткоинов. Поэтому впервые за 1,5 года общая капитализация рынка цифровых активов оказалась ниже отметки в 1 триллион долларов.

Все эти процессы неизбежно повлияли на DOGE. И сейчас стоимость догикоин в рублях колеблется в пределах 3,5–4 руб. Когда коррекция закончится и медвежий тренд крипторынка сменится бычьим, Dogecoin тоже может начать дорожать.

Но глобальное падение не закончится быстро, поскольку одной из основных причин такого изменения тренда стало ускорение инфляции в развитых странах. Значения основных индексов упали на 5–6%, и фондовый рынок США перешел в медвежью фазу.

В такой ситуации инвесторы в предельно короткие сроки стараются забрать деньги из секторов с повышенным риском. Из криптовалюты в том числе. То есть в этот раз падение рынка цифровых активов обусловлено глобальным экономическим процессом, который не закончится за несколько месяцев.

Поэтому до окончания 2022 года заметного повышения или даже бокового движения котировок DOGE ждать не стоит. Аналитики допускают, что рынок может упасть еще на 40–60%, но после этого должен формироваться разворот движения. Сколько на это уйдет времени — точно не известно.

Такие прогнозы означают, что сейчас или осенью этого года можно купить DOGE по низкой цене с расчетом на последующий рост. Но ожидать быстрого подъема котировок не стоит. До значения, например, 3$ за монету, Dogecoin может идти как 3 года, так и 7 лет. А при неблагоприятных условиях может и вовсе никогда не подняться до такого уровня.

После завершения коррекции крипторынка динамика роста DOGE может ускориться. Но это произойдет, если создатели проекта расширят варианты использования актива и обеспечат его внедрение в работу многочисленных платформ и сервисов. Сегодня на рынке доминируют проекты, которые обладают высокой фундаментальной ценностью. Dogecoin, к сожалению, пока не может этим похвастаться.