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Грузоперевозки автомобильным транспортом: как выбрать перевозчика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня по маршруту Москва – Тамбов перевозятся грузы различного значения – строительные материалы, продукты питания, оборудование, личные вещи (при переезде) и многое другое. В зависимости от вида, объема и размеров перевозимого груза подбирается соответствующий подвижной состав. Например, если необходимо перевести партию массой до 1,5 тонн, то использоваться будет или Газель или корейский Hyundai Porter.
Грузоперевозки Тамбов-Москва: особенности
Грузоперевозки Москва Тамбов – одно из самых популярных направлений среди разного рода юридических и физических лиц. В основном транспортные компании, которые занимаются автомобильными доставками, готовы своим клиентам в любое время по доступным тарифам осуществить доставку необходимой продукции, причем как одноразово, так и на постоянной основе. Если говорить о самом маршруте, то расстояние между Москвой и Тамбовом 467 км. Ориентировочное время автомобиля в пути составляет 8 часов.
Как выбрать грузоперевозчика
Грузоперевозки позволяют доставлять разнообразные грузы, сохраняя их целостность. Особенно это важно при транспортировке дорогих или негабаритных грузов. Именно поэтому к вопросу выбора перевозчика необходимо подходить со всей ответственностью. К базовым принципам, которых следует придерживаться, чтобы не оказаться в неприятном положении, относятся:
Местоположение
У стабильной транспортной компании есть постоянный адрес и нормальный офис, в котором принимают клиентов. Также не стоит забывать о наличие корпоративного сайта с представленной там полной информацией о фирме, автопарке, актуальных тарифах и прочим.
Автопарк
У хорошей компании-перевозчика обязательно есть собственный автопарк. Это не исключает того, что может использоваться и привлеченный транспорт. Вся информация о подвижном составе должна быть представлена на официальном сайте.
Скорость реакции
Солидная транспортная компания от однодневки и посредников отличается скоростью предоставления потенциальному клиенту необходимой информации. Нормальные перевозчики в своей работе используют отлаженные схемы и утвержденные тарифы. Менеджеру, чтобы сразу озвучить ориентировочную стоимость услуги достаточно узнать у клиента параметры груза и пункт назначения. Что касается нестандартных ситуаций, то придется немного подождать.
Спектр услуг
Транспортные компании, которые серьезно занимаются грузовыми перевозками, своим клиентам предлагают не только доставку, но и обширный ассортимент сопутствующих услуг, таких как погрузочно-разгрузочные работы, экспедирование, страхование груза, оформление документов, ответственное хранение товара на сладах и многое другое.
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