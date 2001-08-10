Грузоперевозки автомобильным транспортом: как выбрать перевозчика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня по маршруту Москва – Тамбов перевозятся грузы различного значения – строительные материалы, продукты питания, оборудование, личные вещи (при переезде) и многое другое. В зависимости от вида, объема и размеров перевозимого груза подбирается соответствующий подвижной состав. Например, если необходимо перевести партию массой до 1,5 тонн, то использоваться будет или Газель или корейский Hyundai Porter.

Грузоперевозки Тамбов-Москва: особенности

Грузоперевозки Москва Тамбов – одно из самых популярных направлений среди разного рода юридических и физических лиц. В основном транспортные компании, которые занимаются автомобильными доставками, готовы своим клиентам в любое время по доступным тарифам осуществить доставку необходимой продукции, причем как одноразово, так и на постоянной основе. Если говорить о самом маршруте, то расстояние между Москвой и Тамбовом 467 км. Ориентировочное время автомобиля в пути составляет 8 часов.

Как выбрать грузоперевозчика

Грузоперевозки позволяют доставлять разнообразные грузы, сохраняя их целостность. Особенно это важно при транспортировке дорогих или негабаритных грузов. Именно поэтому к вопросу выбора перевозчика необходимо подходить со всей ответственностью. К базовым принципам, которых следует придерживаться, чтобы не оказаться в неприятном положении, относятся:

Местоположение

У стабильной транспортной компании есть постоянный адрес и нормальный офис, в котором принимают клиентов. Также не стоит забывать о наличие корпоративного сайта с представленной там полной информацией о фирме, автопарке, актуальных тарифах и прочим.

Автопарк

У хорошей компании-перевозчика обязательно есть собственный автопарк. Это не исключает того, что может использоваться и привлеченный транспорт. Вся информация о подвижном составе должна быть представлена на официальном сайте.

Скорость реакции

Солидная транспортная компания от однодневки и посредников отличается скоростью предоставления потенциальному клиенту необходимой информации. Нормальные перевозчики в своей работе используют отлаженные схемы и утвержденные тарифы. Менеджеру, чтобы сразу озвучить ориентировочную стоимость услуги достаточно узнать у клиента параметры груза и пункт назначения. Что касается нестандартных ситуаций, то придется немного подождать.

Спектр услуг

Транспортные компании, которые серьезно занимаются грузовыми перевозками, своим клиентам предлагают не только доставку, но и обширный ассортимент сопутствующих услуг, таких как погрузочно-разгрузочные работы, экспедирование, страхование груза, оформление документов, ответственное хранение товара на сладах и многое другое.