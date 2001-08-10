09:46, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Почему у меня три холодильника?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Серьезно, у вас три холодильника?» — восклицает почти каждый, кто приходит к нам в гости и начинает подробнее изучать нашу кухню. Мы с мужем смеемся и киваем. Да, у нас три холодильника и это очень удобно! И сегодня я расскажу, почему!
Три, да не одинаковых
На самом деле, их действительно, три, но они, конечно, не одинаковые. Начну издалека. Еще пять лет назад мы с мужем жили в квартире в Москве, это была небольшая, с любовью отремонтированная двушка, в которой родилась наша первая дочь и в которой было очень даже хорошо. Но тесно.
Пока не было ребенка, мы как-то справлялись. Но сначала родилась дочь, потом мы купили дачу, где стали выращивать себе наш экологически чистый урожай. И потом стало ясно, что нам категорически не хватает места. Ни для нас самих, ни для нашей еды.
Четыре года назад мы впервые задумались о том, чтобы переехать за город насовсем. Прямо на нашем дачном участке начали стройку. И за два пандемийных года возвели нашу «крепость», полностью готовую к проживанию. Въехали прошлым летом.
И вот там-то я и «оторвалась» с холодильниками. Сначала я думала, что их будет два: обычный (большой) и морозильная камера такого же размера. Но когда мы стали изучать предложения компании, чью технику решили покупать, вот тут https://gaggen.store/catalog/holodilniki_i_vinoteki/, стало ясно, что нам нужна винотека. Не потому, что мы такие алкоголики, а как раз наоборот. Мы любим хорошее вино, но пьем его редко. Нам часто дарят классный алкоголь, и было бы здорово хранить его не в кладовке за чемоданом, как это было в нашей московской двушке, а в специальном красивом винном шкафу.
А дальше я почитала и узнала, что там еще и можно держать сыры. А я их так люблю! В общем, решение было принято.
На чем мы остановились?
Для себя я сразу решила несколько моментов:
- холодильник и морозильник будут отдельными приборами, которыми мы расположим рядом — потом я узнала, что такая технология называется Side-by-Side (они образуют пару);
- техника будет полностью встроенной, так как мне нравится, когда приборы «спрятаны» за мебельными фасадами;
- устройства будут максимально вместительными — потому что мне надоело «играть в тетрис», пытаясь расположить внутри все, что мне нужно.
Итак мы выбрали нашу «сладкую парочку» — холодильник Gaggenau RC 289 и RF 287. Они высокие (почти 180 см, кажется 177 см), стройные (ширина 56 см) и очень вместительные — каждый вмещает что-то около 210 л продуктов!
Когда мы выбирали винотеку, наши мнения с мужем разошлись. И мы сделали, как в том анекдоте: «Мы посовещались, и я решила…» В общем, выбрали ту, которая понравилась мне — малютку Gaggenau. RW 404. Эта красавица идеально встроилась под столешницу рабочей зоны, при этом туда вмещается сорок с лишним бутылок вина (у нас столько нет) и еще немного сыра. Муж хотел побольше, мол, будем собирать коллекцию. Но я остудила его пыл тем, что даже в нашем большом доме нет места на три огромных холодильника. Шутки шутками, но такой подход, и правда, очень удобен!
Маргарита Мельчина
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