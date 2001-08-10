Когда нужно начинать подготовку к ЕГЭ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аббревиатура ЕГЭ у школьников вызывает настоящий мандраж. Даже отличники как огня боятся этого экзамена, потому что никто до конца не может быть уверен в собственных силах. Банально, в день сдачи можно перенервничать, не выспаться и так далее. Чтобы успеть пройти всю программу подготовки к ЕГЭ, начинать готовиться нужно заранее. Но когда именно? Авторитетная онлайн-школа Умскул поделилась с нами советами по этому вопросу. Надеемся, эта информация поможет вам сориентироваться.
В 10 классе можно начинать готовиться к ЕГЭ
Во-первых, так у вас будет больше времени на усвоение материала без спешки. Во-вторых, некоторые темы вы успеете пройти даже дважды. На один предмет в процессе подготовки к ЕГЭ нужно +/- 100-120 часов. Учебных недель в году 32-36. Получается простая арифметика: чтобы за один год выучить весь курс, заниматься нужно не реже трех раз в неделю. Но проблема в том, что на ЕГЭ у вас будет не один предмет, а несколько. Как минимум, это два обязательных предмета: математика и русский язык. Третий предмет выбирается опционально, в зависимости от вашего направления вуза. С 10 класса подготовка к егэ будет оптимальной, но и за год пройти программу реально. Так что если вы не успели начать до выпускного класса, то это не повод отчаиваться. Главное — это выбрать хороших специалистов, которые помогут вам в этом.
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