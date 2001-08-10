Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чтобы выбрать оптимальный вариант страхования, воспользуйтесь агрегатором предложений страховых полисов на все случаи жизни. Сегодня это можно сделать не выходя из дома. Проект Страховка.Ру предлагает сравнить предложения от разных партнеров и выбрать подходящее среди 13 компаний. Сервис предлагает: ОСАГО, КАСКО, страхование: несчастных случаев, недвижимости и выезда за рубеж.

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Проект позволяет в деталях изучить различные варианты, рассчитать стоимость в 8 страховых компаниях сразу и приступить к оформлению. Почему это удобнее, чем на сайте страховых организаций?

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Актуальные предложения на Страховка.Ру

На сайте всё очень просто: надо выбрать полис и заполнить форму. Широкий диапазон позволяет клиентам подобрать страховку дешевле, без усилий, консультаций и временных затрат. Партнерами проекта strahovka.ru являются: «Согласие», «Совкомбанк страхование», «Тинькофф Страхование», «Сбербанк страхование», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «Росгосстрах», «МАКС», «АРСЕНАЛЪ», «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», «Группа Ренессанс Страхование», «СПАО» «РЕСО-Гарантия», «ПАРИ», «Абсолют Страхование», «ВСК», «ЕРВ Туристическое Страхование», «СОГАЗ», «Зетта Страхование». В течение нескольких минут оформляется:

ОСАГО и КАСКО. Сервис Страховка.Ру позволяет рассчитать результат в 8 страховых компаниях одновременно. Нужно заполнить анкету, выбрать страховку и оплатить ее. Документы направляются менеджеру в Whatsapp: заявление, паспорт, ПТС, водительские права и свидетельство о регистрации. При приобретении ОСАГО нужно указать только регистрационный номер, остальные данные об автомобиле фиксируются автоматически, через базу РСА. Страхование спортсменов от несчастного случая. Можно быстро рассчитать спортивную страховку и выбрать оптимальную из 7 вариантов. Страхование ипотеки. Доступны 4 предложения. Полис оформленный на Страховка.Ру будет выгоднее, чем предложенный в банке. Страхование имущества. В годовой полис входит движимое имущество, внутренняя отделка и страхование соседей. Защитить жилье от 8 видов риска предлагают 8 компаний. Страховка для путешествий за границу. В страхование выезжающих за рубеж входят: туристическая страховка — расчет от 6 компаний, 1 вариант — отмена и задержка рейса. Страхование от укуса клеща. Компания «Росгосстрах» предлагает 2 программы: лечение и лечение плюс выплата. Для оформления документа нужен только паспорт. Полис Телемедицина. Возможность получить рекомендации врача удаленно, для 1 взрослого или членов всей семьи, предлагают 7 страховых организаций.

В Страховка.Ру можно оформлять все полисы онлайн, не потеряв при этом ни копейки. В 2020 году появилась возможность застраховаться от коронавируса, а в скором будущем можно будет застраховать банковский счёт и оформить добровольное медицинское страхование.