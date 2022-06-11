Как выбрать холодильную витрину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для хранения и демонстрации продуктов питания в заведениях общепита принято использовать холодильные витрины. Это оборудование также можно встретить в супермаркетах, «магазинах у дома», мини-маркетах и других торговых точках.

Холодильные витрины состоят из нескольких компонентов. Основой этого оборудования является корпус. Для придания эстетичности витрины оснащаются декоративными профилями. Для работы этого оборудования также потребуются вентиляторы, блок управления и холодильный агрегат. Важнейшей составляющей холодильных витрин также являются источники освещения. Причем подсветка может быть самой разной. Например, для витрин с мясом актуальна розовая подсветка. А вот кондитерские витрины обычно подсвечивают нейтральным или теплым белым цветом.

Чтобы подобрать идеальную холодильную витрину, следует знать, что они могут классифицироваться по нескольким параметрам:

особенностям размещения;

температурному режиму;

способу открытия.

Особенности размещения

В соответствии с этим параметром холодильные витрины можно разделить на 2 типа – вертикальные и горизонтальные. Первый вариант может быть средне- или низкотемпературным. Среднетемпературные витрины предназначены для хранения молочной продукции, колбас, напитков и т.д. Низкотемпературное оборудование используется для хранения замороженных полуфабрикатов и прочей замороженной продукции. Узнать больше о вертикальных холодильных витринах можно на сайте поставщиков данного оборудования.

Что касается горизонтальных витрин, то их также принято называть гастрономическими. Они используются для хранения и демонстрации мяса, колбасной продукции, сыров, морепродуктов и т.д. К этой категории также можно отнести кондитерские витрины, предназначенные для размещения тортов и прочей подобной продукции.

Температурный режим

В соответствии с этим параметром существует 3 типа холодильных витрин:

Низкотемпературные. В этом оборудовании поддерживается температура в пределах от -18 до 0 градусов. Подобные устройства используются для хранения и демонстрации мороженого, полуфабрикатов и т.д.

Среднетемпературные. В данном оборудовании обеспечивается поддержка температуры в пределах от 0 до +10 градусов. Такие модели могут использоваться для выкладки колбас, сыра, а также молочной, кондитерской и другой продукции. Этот тип витрины считается универсальным и наиболее востребованным.

Комбинированные. В этих моделях поддерживается температура в пределах от -5 до +5 градусов. Такие устройства идеально подходят для хранения свежего мяса.

Способ открытия

В соответствии с этим критерием холодильные витрины могут быть открытыми или закрытыми. Открытые модели отличаются тем, что с ними могут контактировать посетители заведения. Что касается закрытых витрин, то их особенность заключается в наличии дверцы. Она может быть либо распашной, либо раздвижной. Преимущество закрытых моделей заключается в возможности сэкономить электричество и уменьшить потери холода.