Что такое POS-материалы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большинство клиентов торговых заведений совершают покупки спонтанно. Посетители практически никогда точно не знают, что именно положат в корзину. Как результат, важно не только привлечь публику в магазин, но и сделать акцент на нужных наименованиях. С этим отлично справляются POS-материалы.
Что такое POSm
Аббревиатуру POS можно расшифровать как «Point of Sales». Так называют рекламу, которую размещают непосредственно в торговом заведении. Воздействие на клиента осуществляется прямо перед совершением покупки, что и объясняет популярность POS-материалов. Такие изделия привлекают внимание публики к конкретным наименованиям и стимулируют продажи. Благодаря яркому оформлению, правильному размещению и грамотному месседжу POSm способны существенно увеличить вероятность того, что клиент совершит покупку здесь и сейчас.
Такая реклама включает:
- воблеры;
- стопперы;
- штендеры;
- лайтбоксы;
- мобайлы;
- дисплеи;
- промо-стенды и пр.
Узнать больше о различных видах POSm и торгового оборудования вы сможете, перейдя на сайт https://tehnomerch.ru/.
Преимущества использования POS-материалов
Среди достоинств этой разновидности рекламы можно выделить:
- эффективность. POSm действительно стимулируют продажи. Товары находятся всего за несколько метров или даже сантиметров от рекламных материалов. У клиента нет времени задуматься о необходимости того или иного приобретения, покупка осуществляется на эмоциональном уровне;
- доступную стоимость. Обходятся такие рекламные изделия сравнительно недорого. При этом их можно использовать повторно спустя определенный промежуток времени или в другом заведении сети;
- легкое привлечение аудитории. POS-материалы (особенно большие) нельзя просто проигнорировать. Реклама действительно заметна. Особенно она привлекает детей, которые побуждают взрослых совершить покупку;
- универсальность. С помощью таких рекламных материалов можно продвигать любые товары, включая новинки на рынке, акционные предложения, продукты, на которые упал спрос, товары массового потребления и пр. Особенно POS-материалы эффективны во время проведения различных промо-акций;
- возможность расширения клиентской базы. POSm могут привлечь внимание публики, которая обычно не совершает таких покупок. Реклама в местах продаж – это лучший способ сделать так, чтобы клиент положил в корзину новинку или нетипичный для себя товар.
Все это и делает POS-материалы незаменимым маркетинговым инструментом для производителей, дистрибьюторов и самих ритейлеров.
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