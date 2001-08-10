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Интернет-эквайринг: что это такое и зачем он нужен
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Интернет-эквайринг необходим для безналичного расчета с покупателями. Он позволяет переводить средства продавцу онлайн, через сайт. Данный вид расчета применяется при реализации товаров через интернет. На проведение операции требуется несколько секунд. Считается, что интернет-эквайринг является одним из самых безопасных вариантов расчета, поскольку операторы банка-эквайера особое внимание уделяют защите данных потребителей.
Особенности интернет-эквайринга
В отличие от иных вариантов безналичного расчета, интернет-эквайринг подходит для любых категорий бизнеса: ООО, ИП, самозанятые. Основные особенности услуги:
- на 100% удаленный способ (покупатель и продавец не общаются, не видят друг друга);
- нет необходимости приобретать дополнительную аппаратуру;
- для подключения сервиса есть одно обязательное условие – наличие интернет-магазина;
- активировать эквайринг можно через кредитное учреждение или любой платежный сервис;
- оплачивать товар и услуги можно не только с помощью карт, но и через электронный кошелек, онлайн-банк;
- комиссия может взиматься не только с продавца, но и с покупателя.
Подобный вариант приема платежей в интернете абсолютно безопасный, так как для защиты данных используется протокол PCIDSS. Все транзакции подтверждаются одноразовыми СМС-паролями либо push-уведомлениями.
Преимущества и недостатки услуги
Интернет-эквайринг имеет ряд преимуществ, которые положительно влияют на финансовое состояние компании, стимулируя его развитие и процветание:
- расширение базы клиентов;
- высокая скорость проведения операций;
- простота оплаты;
- безопасность расчетов для обеих сторон;
- совершение покупок по предоплате;
- подходит для любого типа бизнеса.
Недостатков у сервиса практически нет. Основным минусом услуги считается взимание банковской комиссии за каждую операцию. Также деньги не сразу зачисляются на счет продавца, обычно на это уходит до двух дней.
Как выбрать интернет-эквайринг
При выборе эквайринга необходимо обращать внимание на следующие моменты:
- скорость зачисления денег (иногда на зачисление средств уходит до 10 дней);
- размер комиссии (плата за транзакцию может составлять 2,50-10% от суммы);
- дополнительные требования (например, кредитное учреждение обслуживает только тех клиентов, кто открывает у них расчетный счет);
- размер дополнительных расходов (на интеграцию, подключение);
- срок подключения (на это уходит от пары дней до трех недель в зависимости от типа подключаемой системы);
- дополнительные возможности (например, продажа в кредит или в рассрочку).
Интернет-эквайринг – это незаменимый инструмент для совершения операций в онлайн сегменте. Сервис позволяет принимать платежи без привязки к стационарному торговому месту. Эквайринг поможет повысить лояльность целевой аудитории и увеличить объемы продаж.
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