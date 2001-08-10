Renault Arkana – комфорт, надежность и безопасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Универсальная модель марки Рено Аркана вобрала в себя лучшие эксплуатационные характеристики, и представляет собой мощное, динамичное и элегантное средство передвижения. Автомобиль располагает просторным и комфортабельным салоном, богатой комплектацией в современном технологическом исполнении, а также превосходным спортивным рельефом. Тест-драйв у официального дилера в Москве, позволит познакомиться с неповторимыми ощущениями, которые дарит авто во время движения. Автосалон ГК FAVORIT MOTORS предлагает ряд автомобилей класса Рено Аркана по выгодным ценам от производителя.

Экстерьер и интерьер

Внешняя составляющая Renault Arkana отличается сочетанием плавных линий и острых углов, которые подчеркивают живость, силу характера и грацию силуэта. Авто украшено фарами–лезвиями с мощными светодиодными лампами, широкой радиаторной решеткой и элегантно приподнятым задним бампером.

Внутренняя геометрия машины лаконична и продумана до мелочей. Покрытие и эксклюзивные акценты на поверхностях придают особый шарм, подчеркивают статус и создают чувство комфорта.

Модификации авто

Создатели предусмотрели богатый модельный ряд. Агрегаты задают высокие стандарты и отличаются дополнением к основной комплектации:

Life. Купейный кроссовер с базовым комплектом. Drive. Модель дополнена: круиз-контролем с ограничением скорости, кнопкой запуска двигателя, системой бесключевого доступа, функцией подогрева передних сидений и дистанционным прогревом двигателя, элементами хромированной отделки. Style. Авто укомплектовали камерой заднего вида, обогревом лобового стекла, фоновой подсветкой салона, мультимедийной системой с 8-ми дюймовым сенсорным экраном, четырьмя USB-портами для подзарядки гаджетов, украсили сидения вставками из кожи. Pulse. Дополнена машина функцией подогрева задних сидений и надувными шторками безопасности для боковых окон. Отличительная особенность – черное покрытие поверхностей с красной прострочкой материала. Наружная часть авто инкрустирована хромированными накладками. Предусмотрена возможность выбора подсветки среди 8 цветовых оттенков. Prime. Автомобиль располагает топовой комплектацией и декоративным оформлением (внутренняя кожаная обивка, оригинальная прострочка). Модель дополнена: системой обнаружения слепых зон; камерами кругового обзора.

С технологическими характеристиками машин Рено можно ознакомиться на официальном сайте автосалона. ГК FAVORIT MOTORS располагает наличием моделей класса Рено Аркана, Дастер. В салоне Вы сможете выбрать, протестировать авто, а также получить профессиональное сервисное обслуживание и технологическую поддержку на выгодных условиях после покупки. Если нужен мощный и надежный помощник на дорогах – обращайтесь к ГК FAVORIT MOTORS.