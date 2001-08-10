00:29, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Какой тренинг нужен для увеличения продаж?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тренинги продаж Мурата Тургунова
Мурат Тургунов – бизнес-эксперт по управлению продажами. Имеет солидный опыт в продажах и в бизнесе. Автор таких бестселлеров, как "Партизанские продажи", "Продажи невидимого" и "Первый после бога".
Проводит авторские мастер-классы, тренинги по продажам в Москве, в городах России и СНГ. Консультирует собственников бизнеса по построению отдела продаж под ключ.
Публикуем авторские мысли эксперта на тему управления продажами.
Где искать прибыльных клиентов?
При поиске новых клиентов существует два варианта:
- Уводить у конкурирующих фирм;
- Взращивать новичков.
Второй вариант достаточно долгосрочный, трудоемкий и дорогостоящий.
Остался один – начинать «военные действия» за новых покупателей. В этом приеме борьбы партизанские приемы продаж дают эффект по результатам товарооборота максимально быстро.
Автор книги «Партизанские продажи», бизнес-тренер Мурат Тургунов сам прошел этот путь продавца. Эффективные тренинги для менеджеров отдела продаж автора представляют собой полный и подробный разбор кейсов, близких к сфере компании-заказчика.
Обучение менеджеров
На тренингах, которые посвящены такому важному аспекту, как обучение продажам, вы сможете в командной работе и с практическими заданиями понять и применить современные технологии за короткий срок. В книгах автор делится лично пережитой технологией низкозатратного увеличения товарооборота, продаваемого товара, а также прибыли.
Посетив семинар по теме «Партизанские продажи», вы сможете:
- легко и с удовольствием изучать конкурентов;
- выходить на ключевых людей, которые принимают решения;
- вести с таковыми эффективные переговоры;
- качественно презентовать себя и продукт.
Затем доведете мастерство продавца до такого совершенства, что большинство партнеров приведет в компанию еще немало «крупных рыб».
Огромную ценность тренинги по этим книгам дают менеджерам по прямым продажам, являющимися реалистами и трудоголиками. Ведь немногие специалисты понимают ту реальность, что клиенты никогда не прибегут к ним самостоятельно.
Тренинги для менеджеров и руководителей
Обучение продажам по этим книгам в наше время рыночных отношений и жесткой борьбы за покупателей может стать спасательным кругом. Рекомендуется тем, кто желает не только выиграть у конкурирующих фирм, но также выйти на другой уровень продаж, одновременно делая клиентов компании более довольными и успешными.
Эти тренинги полезны коммерческим директорам, менеджерам по продажам, управляющим отделами продаж. Вот перечень основных акцентов, которые рассматриваются и прорабатываются на тренингах по азам продаж:
- Процесс подготовки к продажам.
- Поиск прибыльных покупателей.
- Установление контакта и доверительных отношений.
- Мягкое или жесткое ведение переговоров. Умение задавать вопросы и внимательно слушать.
- Презентация. Важность имиджа и «на чем расставить акценты?».
- Работа с заинтересованностью. Заметьте, не «с возражениями»! Эксперт по продажам утверждает, что возражающий покупатель - это заинтересованный клиент.
- Заключение сделки. Как правильно назначить вторую встречу и какой момент переговоров наилучший для заключения договора.
По словам эксперта, самый ключевой момент – это послепродажная поддержка, выявление потребностей и обслуживание клиента. Потому что найти и продать – это кратковременный успех, а сохранить и приумножить результат – вот это мы называем победой!
В условиях кризиса увеличение прибыли компании, количество довольных и постоянных клиентов, тренинги активных продаж – это единственный верный следующий шаг.
Официальный сайт автора и бизнес-тренера Мурата Тургунова https://turgunov.ru
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