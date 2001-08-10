Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тренинги продаж Мурата Тургунова

Мурат Тургунов – бизнес-эксперт по управлению продажами. Имеет солидный опыт в продажах и в бизнесе. Автор таких бестселлеров, как "Партизанские продажи", "Продажи невидимого" и "Первый после бога".

Проводит авторские мастер-классы, тренинги по продажам в Москве, в городах России и СНГ. Консультирует собственников бизнеса по построению отдела продаж под ключ.



Публикуем авторские мысли эксперта на тему управления продажами.

Где искать прибыльных клиентов?

При поиске новых клиентов существует два варианта:

Уводить у конкурирующих фирм; Взращивать новичков.

Второй вариант достаточно долгосрочный, трудоемкий и дорогостоящий.

Остался один – начинать «военные действия» за новых покупателей. В этом приеме борьбы партизанские приемы продаж дают эффект по результатам товарооборота максимально быстро.

Автор книги «Партизанские продажи», бизнес-тренер Мурат Тургунов сам прошел этот путь продавца. Эффективные тренинги для менеджеров отдела продаж автора представляют собой полный и подробный разбор кейсов, близких к сфере компании-заказчика.

Обучение менеджеров

На тренингах, которые посвящены такому важному аспекту, как обучение продажам, вы сможете в командной работе и с практическими заданиями понять и применить современные технологии за короткий срок. В книгах автор делится лично пережитой технологией низкозатратного увеличения товарооборота, продаваемого товара, а также прибыли.

Посетив семинар по теме «Партизанские продажи», вы сможете:

легко и с удовольствием изучать конкурентов;

выходить на ключевых людей, которые принимают решения;

вести с таковыми эффективные переговоры;

качественно презентовать себя и продукт.

Затем доведете мастерство продавца до такого совершенства, что большинство партнеров приведет в компанию еще немало «крупных рыб».

Огромную ценность тренинги по этим книгам дают менеджерам по прямым продажам, являющимися реалистами и трудоголиками. Ведь немногие специалисты понимают ту реальность, что клиенты никогда не прибегут к ним самостоятельно.

Тренинги для менеджеров и руководителей

Обучение продажам по этим книгам в наше время рыночных отношений и жесткой борьбы за покупателей может стать спасательным кругом. Рекомендуется тем, кто желает не только выиграть у конкурирующих фирм, но также выйти на другой уровень продаж, одновременно делая клиентов компании более довольными и успешными.

Эти тренинги полезны коммерческим директорам, менеджерам по продажам, управляющим отделами продаж. Вот перечень основных акцентов, которые рассматриваются и прорабатываются на тренингах по азам продаж:

Процесс подготовки к продажам.

Поиск прибыльных покупателей.

Установление контакта и доверительных отношений.

Мягкое или жесткое ведение переговоров. Умение задавать вопросы и внимательно слушать.

Презентация. Важность имиджа и «на чем расставить акценты?».

Работа с заинтересованностью. Заметьте, не «с возражениями»! Эксперт по продажам утверждает, что возражающий покупатель - это заинтересованный клиент.

Заключение сделки. Как правильно назначить вторую встречу и какой момент переговоров наилучший для заключения договора.

По словам эксперта, самый ключевой момент – это послепродажная поддержка, выявление потребностей и обслуживание клиента. Потому что найти и продать – это кратковременный успех, а сохранить и приумножить результат – вот это мы называем победой!

В условиях кризиса увеличение прибыли компании, количество довольных и постоянных клиентов, тренинги активных продаж – это единственный верный следующий шаг.

Официальный сайт автора и бизнес-тренера Мурата Тургунова https://turgunov.ru