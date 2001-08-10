Как выбрать микрофинансовую компанию для получения займа?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для получения быстрого займа на карту проще всего обратиться в микрофинансовую компанию. Многие банки даже не станут рассматривать заявки клиентов, если размер займа до 50 тыс. руб. Банки привыкли работать с заемщиками, которые оформляют крупные кредиты на длительный срок.

МФО чаще специализируется на краткосрочных займах, поэтому проще обратиться именно туда. Но возникает вопрос, как выбрать подходящую компанию среди большого разнообразия вариантов?

Правила выбора МФО

Особых или специальных правил для выбора компании по выдаче быстрых кредитов нет. Каждый решает сам, где ему будет отдавать деньги выгоднее.

Но перед тем как обращаться в первую, попавшуюся на глаза МФО, советуем учесть следующие моменты.

Ставка по процентам.

Длительность кредитования.

Штраф в случае просрочки платежа.

Длительность рассмотрения заявки.

Какое количество документов потребуется.

Для тех, кто хочет оформить выгодный заем, предлагает обратиться внимание на компанию «Быстроденьги». Ставка по процентам не превышает 1% в сутки, а постоянные клиенты могут рассчитывать на выгодные условия сотрудничества. Заявки рассматриваются оперативно и деньги поступают по указанным реквизитам практически сразу. В кредитном договоре прописаны все условия и нет никаких скрытых комиссий. А если у вас возникают вопросы, то вы всегда можете связаться с менеджером компании.

Если процентная ставка вас не устраивает, вы всегда может выбрать другую компанию. Предварительно рассчитайте процент переплаты. Благодаря этому заранее узнаете, сколько денег придется переплатить. Чаще всего МФО не требуют от клиентов дополнительных подтверждающих документов. Достаточно паспорт и прописки для оформления кредита.

На что еще обратить внимание при выборе МФО?

Помимо вышеперечисленных особенностей, обращайте внимание и на то, сколько лет существует компания. Ведь если вы начнете сотрудничать с малоизвестной компанией, есть вероятность, что вас могут обмануть. Например, обещать лояльную процентную ставку, а в кредитном договоре указать совсем другие цифры. На практике такое случается редко, но такие случаи уже были.

Лучше всего доверять проверенным МФО, у которых большое количество клиентов. Поинтересуйтесь у знакомых, брали ли они кредит в той компании, которую вы выбрали. Или почитайте реальные отзывы о микрофинансовом учреждении в интернете.