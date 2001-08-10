Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наручные часы прошли долгий путь развития: от выполнения одной функции до модного аксессуара и удобного помощника. Некоторые модели пошли еще дальше. Например, H uawei W atch 3 P ro позволяют слушать музыку, устанавливать приложения и совершать звонки автономно, т.е. без подключения к смартфону. Рынок смарт-часов находится на пике, поэтому подобрать подходящий вариант не составит проблем.

Huawei Watch 3 Pro

Watch 3 Pro подойдет любителям добротной классики. Корпус выполнен из титанового сплава и керамики, а дисплей покрыт сапфировым напылением. С технической точки зрения часам тоже есть чем удивить. Производительность операционной системы находится на высоком уровне, при этом автономность в экономном режиме достигает 7 дней. Для подключения к сети используется технология eSIM. Помимо получения уведомлений со смартфона, можно использовать мобильную связь. Кроме того, часы позволяют передавать музыку на беспроводные наушники.

Никуда не делись и функции для фитнеса и здоровья. Внушительный набор датчиков отслеживает показатели здоровья и фиксирует различные типы физической активности. Например, можно измерить пульс, уровень кислорода в крови или температуру кожи.

Huawei Watch GT 3

Часы H uawei W atch GT 3 можно смело рекомендовать тем, кому понравилась старшая модель, но переплачивать за нее не хочется. Материалы применяются более бюджетные, но все еще качественные: нержавеющая сталь и керамика. Весит модель гораздо меньше и на руке ощущается изящнее. В остальном весь функционал сохранился. Часы работают на базе собственной операционной системы Harmony OS 2.0 и позволяют обходиться без смартфона на тренировке.

Apple Watch Series 7

В A pple W atch S eries 7 не так много изменений по сравнению с прошлым поколением, но это по-прежнему одно из лучших предложений на рынке. Дисплей стал еще больше, добавились новые цвета ремешков. Самым заметным улучшением стало новое защитное стекло, которое теперь на 50% толще. Но, прежде всего, часы Apple ценят за безупречное ПО и полезные функции:

электрокардиограмма;

при серьезных нарушениях здоровья или падении отправляется уведомление;

встроенная память позволяет слушать музыку;

встроенный GPS;

продвинутое приложение для фитнеса.

Недавно компания Apple запустила сервис для тренировок — Fitness+. За ежемесячную подписку пользователь получает доступ к видеозаписям разнообразных тренировок. При этом часы полностью отслеживают активность и выводят показатели на экран. Физическая нагрузка подбирается согласно полученным результатам. Единственным недостатком Apple Watch является их приверженность экосистеме — с Android-устройствами часы работать не будут.

Смарт-часы — неплохое дополнение к смартфону, расширяющее его функционал. Можно не только посмотреть время легким движением руки, но и ответить на звонок или прочитать сообщение. Во многих ситуациях такое устройство позволяет обойтись без телефона. Особенно это полезно на тренировках, куда неудобно брать свой основной аппарат. На ozon.ru представлены все популярные модели умных часов.