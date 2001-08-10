Публичная кадастровая карта регионов РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На публичной кадастровой карте Российской Федерации от Росреестра собрана полная информация обо всех объектах недвижимости. Собранные здесь данные необходимы для учета и проверки земельных участков, частных домов и квартир. Эти сведения могут потребоваться для покупки или продажи объекта, решения других юридических вопросов.

Зачем нужна кадастровая карта

Данные Росреестра позволяют проверить юридическую чистоту объекта. Это особенно актуально для тех, кто желает самостоятельно приобрести недвижимость, будь то земля или квартира. Изучить кадастровую карту можно на сайте https://roskarta.com/. Эта информация не является персональной, поэтому доступна в интернете. Пользователи сайта могут найти:

географические координаты и точный почтовый адрес;

форма собственности и данные о владельце;

статус объекта недвижимости, наличие обременений;

технические характеристики объекта;

кадастровый номер;

наличие судебных вопросов.

Такие сведения нужны не только для проверки земельного участка или жилья, но также при поиске подходящего объекта. Зачастую к данным кадастровой карты обращаются собственники недвижимости, которым информация может потребоваться в процессе оформления наследства, получения кредита под залог квартиры или продажи. Сведения из Росреестра используются и для судебных процессов, которые зачастую возникают между потенциальными наследниками, бывшими и действующими собственниками недвижимости.

Как быстро получить выписку из ЕГРН

Получить полный отчет об объекте недвижимости, расположенного в Сахалинской области следует по ссылке https://roskarta.com/map/sahalinskaya-oblast. Здесь быстро и легко оформляется запрос, в течение нескольких минут на указанную электронную почту приходит официальная выписка. Получить нужные сведения можно даже без кадастрового номера. Необходимый объект определяется даже по почтовому адресу или имени собственника.

Конечно, получить выписку из ЕГРН можно на портале “Госуслуги” или в офисе МФЦ. Однако в этих случаях результат выдается клиенту в период от пяти до десяти рабочих дней. Это очень длительный срок, учитывая, что зачастую бумаги необходимы при решении срочных вопросов.

Гораздо проще получать все нужные сведения из интернета. Тем более, что выписки из онлайн-сервиса обладают той же юридической силой, что и документы, полученные в бумажном виде.