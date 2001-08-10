“Озон ру”: какую технику можно купить на маркетплейсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Покупки в интернет-магазинах приобретают с каждым годом все большую популярность. Сегодня, находясь дома, на работе или в поездке можно даже заказать с доставкой технику. Главное — найти надежный интернет-магазин. В данном случае безупречную репутацию имеет маркетплейс “Озон”. Популярными позициями на сайте на сегодняшний день считаются следующие товары: Xiaomi X3, Redmi 9T и умная колонка “Яндекс”. Чтобы понять, почему эта техника пользуется спросом, следует поближе ознакомиться с каждой позицией.

Чем привлекательна модель смартфона Xiaomi POCO X3

Телефон Xiaomi POCO X3 имеет достаточно много сильных сторон. Среди основных моментов:

хороший уровень производительности. Смартфон можно без проблем использовать для работы, учебы и игр;

доступная стоимость. Особенно это заметно, если сравнивать с ценником на другие модели телефонов с подобными характеристиками;

большая емкость аккумулятора. Она составляет 5160 мАч. Этого достаточно, чтобы целый день использовать смартфон, не беспокоясь за остаток процентов зарядки;

телефон поддерживает функцию быстрой зарядки. Аккумулятор до 100% восстанавливается практически за 1 час.

Что можно сказать о модели Xiaomi Redmi 9T

Не менее привлекателен в вопросе приобретения смартфон Xiaomi 9T. Он ценится покупателями за стильный внешний вид. Особенно популярностью пользуется телефон в оранжевом цвете: идеально подходит для ярких личностей. Также модель имеет хорошие технические характеристики и полезный функционал:

есть NFC-чип для бесконтактных платежей;

размер экрана 6,53 дюймов, разрешение 1080x2340 px. Смартфон поддерживает технологию мультитач;

емкость батареи — 6000 мАч. Функцию быстрой зарядки поддерживает;

фронтальная камера 8 MP. Этого достаточно, чтобы делать качественные снимки с хорошим уровнем цветопередачи.

Xiaomi Redmi 9T — отличный смартфон для решения повседневных задач. Еще одним его преимуществом является доступная цена. Позволить себе такой телефон может даже человек со среднем уровнем дохода.

Зачем нужна умная колонка “Яндекс”

В последнее время значительно вырос спрос на умную колонку Яндекс с Алисой. Это оправдано возможностями техники. Колонка может по запросу пользователя:

включить музыку;

рассказать о погоде на день, неделю, месяц;

найти информацию в интернете по интересующему вопросу и прочитать ее;

проиграть сказку для ребенка.

Также станцию можно подключить к системе «умный дом». Через нее с помощью голосового управления появится возможность в дистанционном формате контролировать работу техники, процесс включения и выключения света и многое другое. Колонка “Яндекс” — настоящий помощник для современного дома.

Техника делает жизнь человека более простой. Главное — найти хороший магазин для покупки товаров. В данном случае помощь вам окажет маркетплейс ozon.ru. На сайте вы найдете все три позиции товаров, упомянутые выше. На этом ассортимент интернет-магазина не заканчивается: выбор техники гораздо больше.