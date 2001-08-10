22:01, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
“Озон ру”: какую технику можно купить на маркетплейсе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Покупки в интернет-магазинах приобретают с каждым годом все большую популярность. Сегодня, находясь дома, на работе или в поездке можно даже заказать с доставкой технику. Главное — найти надежный интернет-магазин. В данном случае безупречную репутацию имеет маркетплейс “Озон”. Популярными позициями на сайте на сегодняшний день считаются следующие товары: Xiaomi X3, Redmi 9T и умная колонка “Яндекс”. Чтобы понять, почему эта техника пользуется спросом, следует поближе ознакомиться с каждой позицией.
Чем привлекательна модель смартфона Xiaomi POCO X3
Телефон Xiaomi POCO X3 имеет достаточно много сильных сторон. Среди основных моментов:
- хороший уровень производительности. Смартфон можно без проблем использовать для работы, учебы и игр;
- доступная стоимость. Особенно это заметно, если сравнивать с ценником на другие модели телефонов с подобными характеристиками;
- большая емкость аккумулятора. Она составляет 5160 мАч. Этого достаточно, чтобы целый день использовать смартфон, не беспокоясь за остаток процентов зарядки;
- телефон поддерживает функцию быстрой зарядки. Аккумулятор до 100% восстанавливается практически за 1 час.
Что можно сказать о модели Xiaomi Redmi 9T
Не менее привлекателен в вопросе приобретения смартфон Xiaomi 9T. Он ценится покупателями за стильный внешний вид. Особенно популярностью пользуется телефон в оранжевом цвете: идеально подходит для ярких личностей. Также модель имеет хорошие технические характеристики и полезный функционал:
- есть NFC-чип для бесконтактных платежей;
- размер экрана 6,53 дюймов, разрешение 1080x2340 px. Смартфон поддерживает технологию мультитач;
- емкость батареи — 6000 мАч. Функцию быстрой зарядки поддерживает;
- фронтальная камера 8 MP. Этого достаточно, чтобы делать качественные снимки с хорошим уровнем цветопередачи.
Xiaomi Redmi 9T — отличный смартфон для решения повседневных задач. Еще одним его преимуществом является доступная цена. Позволить себе такой телефон может даже человек со среднем уровнем дохода.
Зачем нужна умная колонка “Яндекс”
В последнее время значительно вырос спрос на умную колонку Яндекс с Алисой. Это оправдано возможностями техники. Колонка может по запросу пользователя:
- включить музыку;
- рассказать о погоде на день, неделю, месяц;
- найти информацию в интернете по интересующему вопросу и прочитать ее;
- проиграть сказку для ребенка.
Также станцию можно подключить к системе «умный дом». Через нее с помощью голосового управления появится возможность в дистанционном формате контролировать работу техники, процесс включения и выключения света и многое другое. Колонка “Яндекс” — настоящий помощник для современного дома.
Техника делает жизнь человека более простой. Главное — найти хороший магазин для покупки товаров. В данном случае помощь вам окажет маркетплейс ozon.ru. На сайте вы найдете все три позиции товаров, упомянутые выше. На этом ассортимент интернет-магазина не заканчивается: выбор техники гораздо больше.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
17:14 13 Мая Почти 12 тысяч островных семей станут получателями новой выплаты на детей от 8 до 17 лет
12:52 13 Мая В Сахалинской области стартует ремонт дворов по федеральной программе
16:30 13 Мая Новая школа в Макарове примет учащихся 1 сентября
12:28 13 Мая Сахалинска перевела почти 150 тысяч на "безопасный счет" мошенникам
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?