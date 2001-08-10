Как вырасти в своей компании?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В чём сложность внутренней ротации?

Возможность карьерного роста внутри компании – одна из ключевых проблем при устройстве на работу. И один из самых распространенных вопросов к работодателю и одна из самых немаловажных причин увольнения.

Эта закономерность выявлена одним из исследований.

Причин тупика в карьерном росте может быть несколько. Внутренние причины. Это когда руководители не хотят отпускать своего сотрудника в другой отдел. Или в компании принято правило приема кандидатов с определенными навыками извне. Иногда это просто отсутствие системы внутренних переводов, разработанной кадровиками. Определить, заинтересована ли компания в карьерном росте своих сотрудников и готова ли вкладываться в их профессиональное развитие, можно оценить по признакам, о которых мы расскажем ниже.

Что зависит от компании?

В разных компаниях принят разный подход к ротации сотрудников. Например, в компаниях, торгующих товарами народного потребления, карьерный путь сотрудника выстроен работодателем на несколько лет вперед. Сотрудники проходят обучение, приобретают опыт и переходят на следующий этап. Но большинство работодателей, например, в крупных банках, придерживаются позиции, что сотрудник сам должен отвечать за свою карьеру. Определитесь, к какому из этих видов принадлежит ваша организация. Если ко второму типу, то вакансии, в которых она заинтересована, находятся в открытом доступе, компания предоставляет для сотрудников возможность обучения с предоставлением образовательных ресурсов, мотивирует и ведет рейтинг сотрудников. Каждый сотрудник имеет возможность самостоятельно сформировать свой индивидуальный план развития, опираясь на такую программу. Такой подход предоставляет возможности роста и развития при условии, что сам сотрудник к этому стремится.

Если вы хотите профессионально разбираться в таких вопросах, как индивидуальные планы развития и построение карьеры работников, то можете принять участие в соответствующем вебинаре компании «OLYMP BUSINESS CONSULTING» и получить сертификат.

Чем может помочь специалист по персоналу?

HR-специалисты отвечают за сам процесс: они самостоятельно разрабатывают и продвигают программу ротации, формируют культуру перехода и обеспечивают возможность. Поэтому, если вам предстоит участие во внутреннем конкурсе, посоветуйтесь с кадровиком. Он подскажет вам, как подготовиться и избежать вероятности возникновения конфликтов между будущим и действующим руководством. Вероятнее всего, на этот случай существуют внутренние правила перехода и сроки вливания сотрудника в новый коллектив. Об этом лучше узнать заранее.

Как руководители участвуют в процессе?

Если между руководителем и вами доброжелательные и доверительные отношения, смело можете разговаривать о своих планах, для этого нет никаких ограничений.

Опытный руководитель всегда поймет желание подчиненного развиваться и решать новые задачи. Специалист, зарекомендовавший себя с положительной стороны, выращенный в своей кампании, для бизнеса всегда предпочтительнее, чем внешний соискатель. Поэтому руководитель тоже часто бывает заинтересован во внутреннем росте своих подчиненных. В ряде организаций специально для этого работает программа оказания поддержки сотрудникам. В рамках этой программы сотрудники формируют для себя ежегодные цели. Такие же программы разработаны и для руководителей, в них закладывается сама культура управления в компании. В этом случае от 15 % вакансий закрываются с помощью внутренних кандидатов.

А что делать мне?

Рост в компании подразумевает не только вертикальное движение от менеджера продаж до руководителя отдела, но и горизонтальное. Когда можно сменить свою профессию в своей же организации. Если в вашей компании вас всё устраивает, но вам кажется, что вы засиделись на одном месте, а возможности для движения вверх не предусмотрено, задумайтесь о внутреннем переходе. Это лучше, чем увольняться и искать работу снова. Не стоит также забывать, что даже при отлаженной системе внутренних ротаций, без усилий с вашей стороны, карьерного роста не произойдет.

Чтобы изменить сферу деятельности, необходимо владеть знаниями и умениями в новой сфере на хорошем уровне. Если вы решили радикальным образом поменять область своей деятельности, вам придется обучаться с нуля. Одного вашего желания тут будет явно недостаточно, необходимо найти время, силы и средства для обучения. Но как бы тернист не был ваш путь на этом этапе, за старания вы будете вознаграждены вдвойне.

Если вам необходимы профессиональные знания, как специалисту по управлению персоналом, то вы можете дистанционно прослушать интересующий вас hr-видеокурс на сайте компании «OLYMP BUSINESS CONSULTING» и получить сертификат.

Примеров удачных переходов множество. Веб-дизайнер, увлекшийся аналитикой и ставший в результате экспертом по цифровому продвижению. Ассистент топ-менеджера, самостоятельно освоившая язык программирования Python и перешедшая в команду продуктовых разработчиков. Таких историй можно найти великое множество на внутренних новостных порталах компании. Многие воспринимают эту информацию как призыв к действию, верят в свои силы и движутся вперед. А те, кто уже совершил такой переход, в один голос утверждают, что затраченные ресурсы стоят того, ведь в результате человек получил работу своей мечты.

План перехода

1. Подготовку начинайте с определения направления. Попросите помощи коллег, которые уже работают там, куда вы только стремитесь. Так вы точно узнаете, чем вам предстоит заниматься и какие могут возникнуть сложности. Начните обучение самостоятельно, в интернете сейчас можно найти все доступные ресурсы.

2. Поиск начинайте с изучения внутренних вакансий. Как правило, в крупных организациях, эта информация представлена на внутреннем портале кадровиков. В небольших компаниях о вакансиях можно узнать, общаясь с сотрудниками других отделов.

3. Обязательно обсудите с вашим руководителем условия перехода. Согласуйте сроки. Доведите до логического завершения начатые задачи.

4. Готовьтесь к собеседованию тщательно, можно использовать тестовые задания прошлых лет. Будьте готовы к тому, что в конкурсе вы будете участвовать наравне как с внутренними, так и с внешними кандидатами. Не ждите, что знакомство с HR-специалистом даст вам преимущество.

5. Если вас взяли – прекрасно. Переходите на новую должность в соответствии с установленными договоренностями и сроками. Если вам отказали, попробуйте выяснить, чего вам не хватило на собеседовании, каких качеств, навыков. Проработайте свои слабые стороны и пытайтесь снова.

Источник: OLYMP BUSINESS CONSULTING.