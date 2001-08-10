Какой потолок лучше для кухни?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Натяжные потолки давно стали привычным вариантом отделки потолочных поверхностей в жилых комнатах, санузлах, ванны, коридорах. Они имеют декоративный вид, создают идеально ровную и аккуратную поверхность, скрадывают всего три-пять сантиметров высоты.

Но можно ли монтировать натяжную отделку на кухнях? Не повредит ли отделку высокая температура, пар, брызги жира? Эти вопросы интересуют многих людей, которые планируют сделать ремонт на кухне и выбирают вариант оформления потолка.

При приготовлении пищи выделяется много тепла, повышается влажность, появляются брызги жира и копоти. Однако все эти негативные факторы не опасны для натяжных потолков, их можно смело устанавливать на кухнях.

Натяжные потолки на кухню – ПВХ или текстиль?

Оптимальный вариант для кухни – натяжной потолок из поливинилхлоридной пленки. Он не впитывает загрязнения и посторонние запахи, не боится повышенной влажности и потопов от соседей. Лучше выбрать гладкую фактуру, которая легче очищается от пыли и загрязнений.

В небольших кухнях целесообразно монтировать глянцевое полотно, которое зрительно увеличит помещение в ширину и высоту. Для просторных кухонных пространств подойдет сатиновая или матовая основа.

Неоспоримое преимущество пленочного потолка для кухни – 100% водонепроницаемость. ПВХ основа убережет ремонт и кухонный гарнитур от потопа, поскольку не пропускает воду и способно выдерживать значительное давление.

Тканевый натяжной потолок выглядит солидно и презентабельно, однако не подходит для кухни. Он впитывает загрязнения и пропускает воду, не способен защитить от протечек сверху.

Достоинства натяжных потолочных конструкций

Натяжную отделку можно установить на кухне всего за несколько часов, она не нуждается в регулярном обслуживании и ремонте. Полотно нужно лишь мыть время от времени, чтобы вернуть ему первоначальный внешний вид. Однако важно не забывать протирать поверхность салфеткой из микрофибры, чтобы не образовывались разводы.

Потолочная ПВХ основа представлена широкой гаммой оттенков и различными фактурами. Можно выбрать натяжные потолки с фотопечатью, чтобы создать оригинальный и неповторимый дизайн кухонного пространства.

Конструкции отлично скрывают неровности «родного» потолка, они пожаробезопасны, безвредны в санитарно-гигиеническом плане (специфический запах остается в помещении только в течение 1-2 дней после монтажа полотна).

Варианты подсветки потолка на кухне

Традиционный вариант монтажа освещения на кухне – центральный светильник и контурная подсветка. Можно также установить точечные светильники, расположив их равномерно по всей площади потолка или по контуру какой-либо фигуры.

В просторном помещении можно смонтировать двухуровневый натяжной потолок с подсветкой переходов между ярусами. Таким способом можно зонировать кухонное пространство – к примеру, отделить зону готовки от обеденной зоны.