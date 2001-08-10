Что такое CRM-система и как ей пользоваться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бизнес требует постоянного совершенствования и развития. Только в таком случае он будет оставаться конкурентоспособным на рынке. Чтобы получить максимум выручки, следует задуматься об автоматизации бизнеса. Популярным и эффективным инструментом в данном случае является CRM-система “Битрикс24”.

Созданием и настройкой приложения занимается компания “БизнесПрофи”. Фирма предлагает своим клиентам ответственный и качественный подход к делу. Подробности относительно нюансов сотрудничества лучше уточнять в индивидуальном порядке.

CRM-система. Определение

CRM — система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать продажи. Она заменяет Excel-таблицы, мессенджеры и многие документы, которые нужно заполнять и использовать в процессе реализации продукции или услуг.

CRM-система “Битрикс24” считается самой популярной среди остальных. Она может быть в двух версиях: коробочной или облачной. Если для решения определенных бизнес-задач требуется перенос Битрикс24 на облако, обратитесь к специалистам компании “БизнесПрофи”.

Какие задачи решает CRM-система

CRM-система достаточно проста в использовании. Главное — разобраться с функционалом. Уже после этого открываются большие возможности для автоматизации бизнеса. Например, с помощью “Битрикс24” можно:

собирать и хранить информацию о клиентах, контрагентах в одном месте. Это очень удобно при анализе целевой аудитории, который проводится для выявления потребностей бизнеса;

контролировать работу отдела продаж. Информация высвечивается в одном приложении, можно сразу увидеть, кто за что отвечает, над какими задачами работает в данный момент времени и так далее;

анализировать статистику движения заказов. CRM-система позволяет определить, по какой причине и чьей вине сорвалась сделка. В последующем это поможет сделать работу над ошибками и выводы.

отправлять письма клиентам, совершать звонки, ставить задачи коллегам, договариваться о встрече с партнерами. Благодаря этому связь с покупателями и контрагентами становится более качественной.

CRM-система для автоматизации бизнеса — лучший инструмент. Функционал приложения не ограничен моментами, перечисленными выше. На самом деле возможностей у системы гораздо больше. Это делает процесс ведения бизнеса не только понятным, но еще и простым. Чтобы узнать больше о CRM-системе, обратите внимание на блог компании “БизнесПрофи”. Здесь вы найдете много полезной информации.