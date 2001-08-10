Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с уходом с автомобильного рынка нашей страны большинства зарубежных фирм востребованными становятся АКБ отечественного производства.

Однако, не только это считается причиной повышенного спроса на данный товар. Продукция российских, а также белорусских заводов радуют автовладельцев надежной работой, большим рабочим ресурсом.

В нашем рейтинге расскажем о лучших компаниях, выпускающих источники питания для авто. Рассмотрим их бренды, для какого транспорта они применяются, отметим особенности производства и положительные стороны.

Лучшие отечественные аккумуляторы для автомобилей

Наиболее известными производителями являются следующие заводы:

«Аккумуляторные технологии»; «Тюменские аккумуляторы»; Аком; «Тангстоун»; «Алькор»; 1AK-Group.

Каждый из российских или белорусских аккумуляторов для автомобиля имеет свои характеристики, габариты. Однако, все они обладают общими достоинствами:

Приспособленностью к сложным климатическим условиям нашей страны: могут работать в жаркую погоду летом и морозную зиму. Производятся на технологичном зарубежном оборудовании с применением высококачественных материалов. Имеют низкую цену.

Расскажем о лучших производителях АКБ российского производства, применяемых технологиях.

«Аккумуляторные технологии»

Завод этой компании находится в городе Свирске, Иркутской области. Он создан на базе советского предприятия «ВостСибЭлемент», основанного в 1938 году.

За короткое время (с 1999 года) компания добилась признания, вошла в европейскую ассоциацию EUROBAT. На заводе установлены технологические линии ведущих производителей отрасли: Exide, Bosch, Wirz.

Производятся следующие торговые марки:

АкТех; «Зверь»; Solo; Duo Extra; «Орион».

В модельной линейке АКБ для легковых авто, грузовиков, коммерческих машин, спецтехники. Выпускаются батареи европейских и азиатских стандартов.

Назовем общие плюсы:

соответствие международным и отечественным стандартам;

стойкость к коррозионным образованиям;

прочность полипропиленового корпуса, устойчивого к вибрациям;

работа в широком температурном диапазоне.

Также к числу достоинств этих источников питания можно отнести разнообразие технических характеристик.

«Тюменские аккумуляторы»

Из названия понятно, что данные источники питания выпускаются в Тюмени. Производственной базой стал местный завод, основанный в 1941 году. Сюда в годы войны эвакуировалось Подольское предприятие по производству батарей.

Толчком для качественного развития фирмы стало партнерство с австрийской компанией ACCU Produktions und Handels и итальянской Technofin.

Завод выпускает более пятидесяти видов аккумуляторных батарей для:

легковых автомобилей;

тепловозов и тягового транспорта;

грузовых и коммерческих машин;

техники специального назначения и др.

Основным направлением предприятия считаются стартерные АКБ.

Выпускаются серии:

Standart; Premium; Asia; «Тайга»; «Сибирь».

Назовем плюсы данных источников питания:

устойчивость к перепадам напряжения в автомобильной сети;

надежная работа при высоких и низких температурах;

устойчивость к вибрационным силам;

солидный рабочий ресурс.

Немаловажным фактором популярности у потребителей является доступная цена.

Аком

История Аком началась в 2001 году. Базовая производственная мощность находится в городе Жигулевске, на территории завода Энерготехмаш.

Сотрудничество в первые годы существования с известными фирмами — Tudor, а затем Varta — укрепило материально-техническую базу, позволило набраться опыта.

Сейчас Аком — один из ведущих российских производителей батарей. С конвейера предприятия сходят источники питания емкостью от 30 до 190 А/ч для легковых, грузовых машин, спецтехники, коммерческих авто, выполненные по европейским и азиатским стандартам.

Компанией AKOM выпускаются серии:

Standard;

Ultimatum;

Reactor;

Bravo;

EFB.

Отметим достоинства батарей:

надежность — успешно прошли тестирование в ледяной Арктике и знойной Сахаре; ассортимент — в линейке есть модели для малолитражных легковых авто, внедорожников, грузовиков; долговечность — при правильной эксплуатации АКБ могут прослужить в течение длительного времени.

Порадует покупателя доступная цена батарей, выпущенных в Жигулевске.

Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун»

В его создании в 2004 году приняли участие инженеры из Великобритании. Название завода досталось от английской фабрики Tungstone Batteries, основанной в 1908 году.

Сейчас русский «Тангстоун» производит батареи:

никелевые; гелевые; промышленного типа (Stark, с жидким электролитом).

Ими комплектуются легковые машины разных классов, грузовой, коммерческий транспорт, оснащается производственное оборудование.

Выпускаются модели:

SilverStar;

SilverStar Hybrid;

Contact;

Sputnik;

TS.

Недавно, в 2018 году, был выпущен новый фирменный бренд RAZ.

Плюсы продукции из Рязани:

разнообразие технических характеристик моделей; надежность конструкции; адаптация к российскому климату.

Понравятся автовладельцам и низкие цены на АКБ «Тангстоун».

Алькор

Алькор, начиная с 2000 года, выпускает источники питания достойного качества для бюджетного и премиального сегмента. О качестве выпускаемого товара говорит тот факт, что завод укомплектован линиями и оборудованием фирм:

Accuma Engineering (Италия);

Writs (США);

Teck Cominco Metals (Канада).

Модернизация производства позволило в 2014 году освоить выпуск решеток по инновационной для того времени технологии Punch.

Сейчас Алькор изготавливает кальциевые батареи (Ca/Ca) серий:

Buran; Space; «Тюменский медведь».

А также гибридные аккумуляторы (Sb/Ca):

«Ямал»; «Тюменский медведь»; Arctic BatBEAR; Salut; Tyumen BatBEAR.

Обозначим плюсы продукции Алькор:

надежное функционирование при пониженных и повышенных температурах;

привлекательная цена;

оперативная зарядка;

низкий уровень саморазряда;

прочность конструкции.

В линейке — модели европейских и азиатских типоразмеров корпуса.

1AK-Group

1AK-Group занимается продажами АКБ с 1995 года. Производственные мощности находятся в городах Беларуси: Пинске, Бресте.

Аккумуляторы белорусского производства, реализуемые оптово-розничной сетью «Первая аккумуляторная компания», привлекают как покупателей, так и производителей машин. 1AK-Group поставляет свой товар на конвейеры предприятий Volkswagen Group, Geely.

Белорусские производители выпускают стартерные источники питания для транспорта, а также для промышленности под торговыми марками:

Zubr;

Enrun;

Thomas;

Atlant;

Volat;

Eurostart;

Master.

Аккумуляторы от 1AK-Group имеют следующие преимущества:

надежность при любых погодных условиях; эффективную защиту от коррозии; минимальный уровень саморазряда; долговечность.

Подводя итоги рейтинга можно отметить, что источники питания российских, а также белорусских заводов-изготовителей по праву занимают верхние позиции во всевозможных рейтингах популярности.