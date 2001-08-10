Рейтинг отечественных аккумуляторов для автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с уходом с автомобильного рынка нашей страны большинства зарубежных фирм востребованными становятся АКБ отечественного производства.
Однако, не только это считается причиной повышенного спроса на данный товар. Продукция российских, а также белорусских заводов радуют автовладельцев надежной работой, большим рабочим ресурсом.
В нашем рейтинге расскажем о лучших компаниях, выпускающих источники питания для авто. Рассмотрим их бренды, для какого транспорта они применяются, отметим особенности производства и положительные стороны.
Лучшие отечественные аккумуляторы для автомобилей
Наиболее известными производителями являются следующие заводы:
- «Аккумуляторные технологии»;
- «Тюменские аккумуляторы»;
- Аком;
- «Тангстоун»;
- «Алькор»;
- 1AK-Group.
Каждый из российских или белорусских аккумуляторов для автомобиля имеет свои характеристики, габариты. Однако, все они обладают общими достоинствами:
- Приспособленностью к сложным климатическим условиям нашей страны: могут работать в жаркую погоду летом и морозную зиму.
- Производятся на технологичном зарубежном оборудовании с применением высококачественных материалов.
- Имеют низкую цену.
Расскажем о лучших производителях АКБ российского производства, применяемых технологиях.
«Аккумуляторные технологии»
Завод этой компании находится в городе Свирске, Иркутской области. Он создан на базе советского предприятия «ВостСибЭлемент», основанного в 1938 году.
За короткое время (с 1999 года) компания добилась признания, вошла в европейскую ассоциацию EUROBAT. На заводе установлены технологические линии ведущих производителей отрасли: Exide, Bosch, Wirz.
Производятся следующие торговые марки:
- АкТех;
- «Зверь»;
- Solo;
- Duo Extra;
- «Орион».
В модельной линейке АКБ для легковых авто, грузовиков, коммерческих машин, спецтехники. Выпускаются батареи европейских и азиатских стандартов.
Назовем общие плюсы:
- соответствие международным и отечественным стандартам;
- стойкость к коррозионным образованиям;
- прочность полипропиленового корпуса, устойчивого к вибрациям;
- работа в широком температурном диапазоне.
Также к числу достоинств этих источников питания можно отнести разнообразие технических характеристик.
«Тюменские аккумуляторы»
Из названия понятно, что данные источники питания выпускаются в Тюмени. Производственной базой стал местный завод, основанный в 1941 году. Сюда в годы войны эвакуировалось Подольское предприятие по производству батарей.
Толчком для качественного развития фирмы стало партнерство с австрийской компанией ACCU Produktions und Handels и итальянской Technofin.
Завод выпускает более пятидесяти видов аккумуляторных батарей для:
- легковых автомобилей;
- тепловозов и тягового транспорта;
- грузовых и коммерческих машин;
- техники специального назначения и др.
Основным направлением предприятия считаются стартерные АКБ.
Выпускаются серии:
- Standart;
- Premium;
- Asia;
- «Тайга»;
- «Сибирь».
Назовем плюсы данных источников питания:
- устойчивость к перепадам напряжения в автомобильной сети;
- надежная работа при высоких и низких температурах;
- устойчивость к вибрационным силам;
- солидный рабочий ресурс.
Немаловажным фактором популярности у потребителей является доступная цена.
Аком
История Аком началась в 2001 году. Базовая производственная мощность находится в городе Жигулевске, на территории завода Энерготехмаш.
Сотрудничество в первые годы существования с известными фирмами — Tudor, а затем Varta — укрепило материально-техническую базу, позволило набраться опыта.
Сейчас Аком — один из ведущих российских производителей батарей. С конвейера предприятия сходят источники питания емкостью от 30 до 190 А/ч для легковых, грузовых машин, спецтехники, коммерческих авто, выполненные по европейским и азиатским стандартам.
Компанией AKOM выпускаются серии:
- Standard;
- Ultimatum;
- Reactor;
- Bravo;
- EFB.
Отметим достоинства батарей:
- надежность — успешно прошли тестирование в ледяной Арктике и знойной Сахаре;
- ассортимент — в линейке есть модели для малолитражных легковых авто, внедорожников, грузовиков;
- долговечность — при правильной эксплуатации АКБ могут прослужить в течение длительного времени.
Порадует покупателя доступная цена батарей, выпущенных в Жигулевске.
Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун»
В его создании в 2004 году приняли участие инженеры из Великобритании. Название завода досталось от английской фабрики Tungstone Batteries, основанной в 1908 году.
Сейчас русский «Тангстоун» производит батареи:
- никелевые;
- гелевые;
- промышленного типа (Stark, с жидким электролитом).
Ими комплектуются легковые машины разных классов, грузовой, коммерческий транспорт, оснащается производственное оборудование.
Выпускаются модели:
- SilverStar;
- SilverStar Hybrid;
- Contact;
- Sputnik;
- TS.
Недавно, в 2018 году, был выпущен новый фирменный бренд RAZ.
Плюсы продукции из Рязани:
- разнообразие технических характеристик моделей;
- надежность конструкции;
- адаптация к российскому климату.
Понравятся автовладельцам и низкие цены на АКБ «Тангстоун».
Алькор
Алькор, начиная с 2000 года, выпускает источники питания достойного качества для бюджетного и премиального сегмента. О качестве выпускаемого товара говорит тот факт, что завод укомплектован линиями и оборудованием фирм:
- Accuma Engineering (Италия);
- Writs (США);
- Teck Cominco Metals (Канада).
Модернизация производства позволило в 2014 году освоить выпуск решеток по инновационной для того времени технологии Punch.
Сейчас Алькор изготавливает кальциевые батареи (Ca/Ca) серий:
- Buran;
- Space;
- «Тюменский медведь».
А также гибридные аккумуляторы (Sb/Ca):
- «Ямал»;
- «Тюменский медведь»;
- Arctic BatBEAR;
- Salut;
- Tyumen BatBEAR.
Обозначим плюсы продукции Алькор:
- надежное функционирование при пониженных и повышенных температурах;
- привлекательная цена;
- оперативная зарядка;
- низкий уровень саморазряда;
- прочность конструкции.
В линейке — модели европейских и азиатских типоразмеров корпуса.
1AK-Group
1AK-Group занимается продажами АКБ с 1995 года. Производственные мощности находятся в городах Беларуси: Пинске, Бресте.
Аккумуляторы белорусского производства, реализуемые оптово-розничной сетью «Первая аккумуляторная компания», привлекают как покупателей, так и производителей машин. 1AK-Group поставляет свой товар на конвейеры предприятий Volkswagen Group, Geely.
Белорусские производители выпускают стартерные источники питания для транспорта, а также для промышленности под торговыми марками:
- Zubr;
- Enrun;
- Thomas;
- Atlant;
- Volat;
- Eurostart;
- Master.
Аккумуляторы от 1AK-Group имеют следующие преимущества:
- надежность при любых погодных условиях;
- эффективную защиту от коррозии;
- минимальный уровень саморазряда;
- долговечность.
Подводя итоги рейтинга можно отметить, что источники питания российских, а также белорусских заводов-изготовителей по праву занимают верхние позиции во всевозможных рейтингах популярности.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
16:34 6 Мая Сахалинцы помогли задержать грабителя, напавшего на женщину с ребенком
16:45 6 Мая Празднование Дня Победы в Южно-Сахалинске завершится фейерверком
14:07 6 Мая Охинские полицейские оперативно раскрыли кражу денежных средств
09:35 6 Мая На Сахалинской ГРЭС-2 развернуты восстановительные работы
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
Выбор редакции
- 15:02 Вчера Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
- 12:33 11 Мая Сахалинки завоевали 10 медалей Всемирной танцевальной Олимпиады
- 17:12 5 Мая Сахалинские пауэрлифтеры заняли третье место на всероссийском турнире "Огни Москвы"
- 10:44 4 Мая Городской парк Южно-Сахалинска объявил конкурс оригинального оформления самокатов и колясок
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?