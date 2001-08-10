Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Есть множество вариантов подарков, но всегда лучшим считается букет цветов. Какие же есть флористические композиции, какой лучше подарить своему начальнику или второй половинке, на свадьбу, день рождения? Как украсить офис? Интернет магазин цветов всегда предложит огромный выбор вариантов букетов с оперативной доставкой и по разумным ценам.

Что и кому?



Распространенный вопрос. Каждый сталкивался с проблемой по выбору букета определенному человеку к значимым событиям. Что можно преподнести, в каком оформлении?

Мужчинам лучше дарить композиции из гвоздик, хризантем, орхидей, гербер.

Женщинам – тюльпаны, лилии, ирисы, розы, пионы, гортензии.

Важно помнить, что мужчинам нужно выбирать сорта цветов с темным, насыщенным цветом, а женщинам с более нежным оттенком.



Тенденция оформления букетов, какая она сегодня?



С подходящими цветами для женщин и мужчин мы разобрались, теперь с тенденцией. Тенденция оформления – модное, популярное направление дизайна, как в одежде, косметике, так и во флористике. Теперь о том, какая она в этом году. В 2022 стали популярны вкусные (съедобные) композиции, монобукеты, аранжировки с использованием сухоцветов, суккуленты.

Не менее актуальными всегда остаются розы, тюльпаны, маки.

А что насчет праздничной упаковки?

Зная кое-что о тенденции, теперь можем поговорить об оформлении, дизайне упаковки. Чтобы букет был более торжественным и красочным, надо выбрать изящный, стильный дизайн, оформление. В этом году отличными вариантами стали ящички из дерева, коробочки, бумага, ажурная плетеная золотистая или серебристая сетка из тоненькой проволоки.

Что дарить на официальных мероприятиях?

Флористическая композиция должна соответствовать теме мероприятия, праздничному или значимому, особому моменту. Какой же букет подойдет на свадьбу, день рождения, юбилей:

на осеннюю свадьбу можно выбрать букет из красных, оранжевых, жёлтых цветов (гербер, калина, лилия, тюльпан);

на зимнее бракосочетание – букет из фиолетовых, красных цветов (гортензия, хризантемы, амариллис).

весной – лиловые, голубоватые, белые цветы (ландыши, сирень, гиперикум);

а на летнее торжество все яркие цветы (орхидея, фрезия, розы).

Выбор букета на день рождения зависит от личности, предпочтений, возраста именинника. Если вы знаете какие цветы любит виновник праздника, то обязательно учтите это.

Если предпочтения неизвестны, то выберите букет, опираясь на любимый цвет, оттенок адресата. Можно воспользоваться символикой сортов бутонов при выборе:

розы – роскошь, благородство, изысканность, шарм, любовь;

гвоздики – стойкость характера, верность, чувство долга, преданность;

лилии – царственное величие, чистота, аристократизм;

герберы – веселье, дружба, искренность, честность и открытость;

орхидея – презентабельная надменность, претензия на оригинальность, роскошь;

эустома – ласковая нежность, красота и шарм, изящная утонченность;

ирисы – романтика, мечты, стремление к возвышенному и прекрасному, чуткое понимание порывов души.

Теперь о юбилее. Учитывать возраст при покупке букета очень важно:

на юбилей для женщины 20-30 лет подойдут композиции из роз, полевых цветов, тюльпанов;

для 40-летия букеты с сочетаниями пионов, хризантем, георгинов;

50-летним можно вручить букет из ромашек и ландышей, или же более яркий - сочетание белых и красных роз;

для 60-летнего возраста и более подойдут магнолии, анютины глазки, герберы или горшечные цветы (если адресат любит ухаживать за цветами).

Не ограничивайте фантазию, аранжировка из разных сортов цветов должна ассоциироваться в вашем воображении с личностью человека, которому надо выбрать подарок.

Как можно украсить офис/комнату цветами?

В основном офисы оформляют комнатными растениями, которые не цветут. Можно остановить свой выбор на разновидностях монстер, хлорофитума, бамбука, сингониума, аглаонема, их очень много, и они совершенно разные. Неплохо смотрятся в офисных помещениях такие растения как бегония, герань. Интернет магазин цветов предлагает богатый выбор букетов и растений для украшения дома, офиса.