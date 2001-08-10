Как быстро достигается результат в трафике с помощью SEO продвижения?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вкладывая средства в SEO-продвижение сайта, его владелец хочет быть уверенным, что делает это не зря. Ему хочется как можно быстрее увидеть результат в виде повышения трафика, поэтому его очень интересует вопрос: а когда же оптимизация начнет действовать? Предварительно можно ответить: спешить в этом деле не стоит.

Главное, что нужно сделать – это найти квалифицированных специалистов, занимающихся SEO-продвижением Интернет-ресурсов. На https://prodwizhenie-saitov.ru/ можно найти таких специалистов. Компания «Dublin Group» оказывает соответствующие услуги, которые позволят зарабатывать с помощью сайтов.

Что влияет на скорость SEO-продвижения

На скорость продвижения сайта и прибавление трафика влияют следующие факторы:

Конкуренция в нише. Естественно, чем она выше, тем сложнее будет продвигаться. Но, с компетентными специалистами эту задачу можно успешно решить.

Используемые способы продвижения. Некоторые из ранее эффективных методов уже не результативны. На первое место сегодня выступает юзабилити, качественный контент, скорость загрузки, адаптация под мобильные гаджеты.

Возраст домена. Более старые сайты, даже не имеющие идеальной проработки, в поисковой выдаче находятся выше, чем молодые Интернет-ресурсы, у которых все тщательно продумано.

То, когда SEO начнет действовать, зависит и от скорости индексации. Поисковому роботу необходимо время, чтобы зайти на сайт и познакомиться с его содержимым.

Опять же, у каждого сайта своя скорость обхода и зависит она от факторов, указанных выше.

В первый месяц работы над сайтом SEO-специалист занимается сбором семантического ядра, проводит технический аудит, приступает к оптимизации с целью подготовки к корректному индексированию, формирует техническое задание для копирайтера, вносит правки в метатеги после анализа.

Копирайтер приступает к написанию текстов примерно в во втором месяце с начала работы с заказчиком. Месяца через три сайт уже хотя бы частично наполнен. Если он большой, то заполнение его контентом может занять и полгода.

Когда ждать результатов SEO-продвижения

Выше было рассмотрено, какие этапы работы предполагает SEO-продвижение сайта. Все это занимает время. Старые Интернет-ресурсы начинают давать первые результаты месяца через три, новые – через шесть.

Итак, нужно быть готовым, что эффект не будет быстрым. Необходимо запастись терпением. Тем не менее, он будет стабильным и долгоиграющим. В этом особенность и преимущество SEO. По истечении продолжительного срока после внедрения изменений сайт будет продолжать сам привлекать трафик.