Тихоокеанское
информационное агентство
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20:10, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Как быстро достигается результат в трафике с помощью SEO продвижения?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вкладывая средства в SEO-продвижение сайта, его владелец хочет быть уверенным, что делает это не зря. Ему хочется как можно быстрее увидеть результат в виде повышения трафика, поэтому его очень интересует вопрос: а когда же оптимизация начнет действовать? Предварительно можно ответить: спешить в этом деле не стоит.

Главное, что нужно сделать – это найти квалифицированных специалистов, занимающихся SEO-продвижением Интернет-ресурсов. На https://prodwizhenie-saitov.ru/ можно найти таких специалистов. Компания «Dublin Group» оказывает соответствующие услуги, которые позволят зарабатывать с помощью сайтов.

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Что влияет на скорость SEO-продвижения

На скорость продвижения сайта и прибавление трафика влияют следующие факторы:

  • Конкуренция в нише. Естественно, чем она выше, тем сложнее будет продвигаться. Но, с компетентными специалистами эту задачу можно успешно решить.
  • Используемые способы продвижения. Некоторые из ранее эффективных методов уже не результативны. На первое место сегодня выступает юзабилити, качественный контент, скорость загрузки, адаптация под мобильные гаджеты.
  • Возраст домена. Более старые сайты, даже не имеющие идеальной проработки, в поисковой выдаче находятся выше, чем молодые Интернет-ресурсы, у которых все тщательно продумано.

То, когда SEO начнет действовать, зависит и от скорости индексации. Поисковому роботу необходимо время, чтобы зайти на сайт и познакомиться с его содержимым.

Опять же, у каждого сайта своя скорость обхода и зависит она от факторов, указанных выше.

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В первый месяц работы над сайтом SEO-специалист занимается сбором семантического ядра, проводит технический аудит, приступает к оптимизации с целью подготовки к корректному индексированию, формирует техническое задание для копирайтера, вносит правки в метатеги после анализа.

Копирайтер приступает к написанию текстов примерно в во втором месяце с начала работы с заказчиком. Месяца через три сайт уже хотя бы частично наполнен. Если он большой, то заполнение его контентом может занять и полгода.

Когда ждать результатов SEO-продвижения

Выше было рассмотрено, какие этапы работы предполагает SEO-продвижение сайта. Все это занимает время. Старые Интернет-ресурсы начинают давать первые результаты месяца через три, новые – через шесть.

Итак, нужно быть готовым, что эффект не будет быстрым. Необходимо запастись терпением. Тем не менее, он будет стабильным и долгоиграющим. В этом особенность и преимущество SEO. По истечении продолжительного срока после внедрения изменений сайт будет продолжать сам привлекать трафик.

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