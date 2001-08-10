20:06, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Как продлить молодость кожи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Упругость, сияние и здоровье кожи многие хотят сохранить на долгие годы. Для этого люди посещают косметологические салоны, ведут здоровый образ жизни и используют специальные уходовые средства.
Сегодня большой популярностью пользуется корейская антивозрастная косметика, которая дает видимый результат после первых процедур и практически не имеет противопоказаний благодаря использованию натуральных компонентов.
Преимущества корейской косметики
Антивозрастная косметика из Кореи представлена в большом ассортименте. Вне зависимости от подходящего средства покупатели могут быть уверены в его экологичности, качестве и эффективности.
В этой восточной стране отличный климат для выращивания трав, растений, водорослей и других представителей флоры и фауны, которые становятся основными компонентами косметических средств. Благодаря этому корейская косметика с каждым годом становится все популярнее. Помимо натуральности и экологичности косметику из Кореи выбирают по следующим причинам:
- проверенное миллионами людей по всему миру качество продукции;
- идеальное сочетание древневосточных рецептур и современных технологий изготовления;
- использование методов фито- и ароматерапии;
- отсутствие гормональных средств и иных агрессивных компонентов.
Корейские производители косметики создают максимально полезные средства, обогащенные витаминами, микро- и макроэлементами, которые благотворно влияют на поддержание молодости кожи лица и тела.
Свойства корейской косметики
Благодаря уникальной рецептуре и использованию самых полезных компонентов корейская косметика защищает кожу от внешних раздражителей, глубоко увлажняет, устраняет мелкие морщинки и способствует выработке собственного элластина и коллагена.
Все это необходимо для сохранения молодости кожи, поддержания или возвращения ее упругости, здорового сияния и нежности.
Различные корейские бренды представлены в интернет-магазине Avocadove. Здесь каждый сможет найти подходящее уходовое антивозрастное средство. Косметика из Кореи представлена самыми разнообразными средствами для мужчин и женщин с разными типами кожи.
Как ухаживать за кожей лица
Важно помнить, что лучшего эффекта можно добиться при комплексном уходе за лицом. Обязательно нужно очищать кожу, тонизировать и увлажнять. Эти процедуры нужно проводить дважды в день.
Скрабирование показано 1-2 раза в неделю в зависимости от типа кожи. Для чувствительной кожи лучше использовать более щадящие пилинги. Раз в неделю можно наносить омолаживающие маски, при необходимости использовать патчи и сыворотку.
Не стоит забывать о губах и коже вокруг глаз. Для них разработана специальная уходовая косметика, которая будет бережно очищать и восстанавливать эти нежные участки кожи. Обязательно нужно защищать кожу от воздействия ультрафиолета. Особенно важно нанесение SPF-кремов летом и зимой. Уровень защиты нужно подбирать в соответствии с погодой и цветом кожи.
Конечно, косметика должна соответствовать возрасту и типу кожи. Только так можно добиться максимального эффекта. Ведь состав разных средств может быть аналогичен, но количество конкретного ингредиента почти всегда сильно отличается.
Регулярное проведение всего косметического комплекса с использованием корейских средств позволит надолго забыть об увядании кожи лица. Правильно подобранные лосьоны, маски, пилинги и крема помогут вернуть здоровый блеск, сияние и красоту кожи. С качественной косметикой не так сложно выглядеть молодо и привлекательно в любом возрасте.
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