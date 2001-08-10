Советы для тех, кто путешествует с кошкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если вы никогда не путешествовали с кошкой, вы можете отнестись к этой идее с недоверием. Ведь кошки считаются независимыми, играющими по своим правилам существами! Они обычно не так послушны и легки в обращении, как собаки.

Однако в жизни случаются ситуации, заставляющие нас принять решение взять кошку с собой. Решившись на этот шаг, вы берете на себя ответственность за создание комфортных условий для путешествующего животного. Если ваш четвероногий попутчик будет чувствовать себя комфортно и удобно, то у вас не возникнет особых проблем.

Вот советы знатоков, которым не раз приходилось путешествовать со своими животными.

6 советов для путешествия с кошкой

1. Позаботьтесь о безопасности

Отнеситесь к поездке с кошкой в машине так же серьезно, как вы относитесь к перевозке, например, грудного ребенка. В обоих случаях важно предусмотреть всё, и позаботиться о большинстве нюансов заранее.

Самый лучший вариант для кошки – использование удобного и безопасного контейнера, специально предназначенного для перевозки или переноски животного. Важно, чтобы размер контейнера соответствовал размерам кошки, имел хорошо пропускающую воздух конструкцию и дверь, которая может быть сделана из проволочной сетки (см. рисунок ниже). Контейнеру не надо быть ни слишком просторным, ни слишком тесным. Словом, он должен быть этаким удобным домиком, в котором ваш питомец почувствовал бы себя удобно и комфортно.

Перед покупкой контейнера проверьте его на устойчивость: вам нужно, чтобы он прочно и надежно стоял на сиденье или полу машины.

2. Сформируйте положительные ассоциации

Мы уже знаем, что кошки не так легко адаптируются к новым условиям и предметам обихода. Для этого им требуется время. Чтобы приучить питомца к какой-либо вещи, нужно, чтобы она стала для него привычной, само собой разумеющейся. Поэтому не приобретете контейнер в последний момент, ничего хорошего из этой идеи не выйдет!

Но если вы принесете контейнер в дом задолго до того, как предпримете первую поездку, у кошки будет время постепенно с ним познакомиться и, что называется, сродниться. Поставьте ларь на самое видное место в квартире, и оставьте открытой его дверцу. Положите внутрь что-нибудь вкусненькое, этим вы увеличите шансы на то, что питомец быстрее зайдет внутрь. Но не пытайтесь торопить животное, просто держите двери контейнера всегда открытыми. Кошка зайдет внутрь тогда, когда сама сочтет нужным. Чтобы ее связывали с ларем только положительные ассоциации, чаще помещайте в него лакомства и игрушки. Постепенно питомец так с ним сроднится, что будет считать его своим домиком.

Следующий этап – вынос контейнера на улицу или в машину. После того, как кошка в очередной раз добровольно заберется в ларь, тихонько закройте его дверцу и выйдите с ним погулять. Можно сделать несколько тренировочных установок в машину. Животное должно привыкнуть к тому, что находясь внутри домика, оно как бы гуляет вместе с вами, то по улице, то в машине.

После этого можно перейти к следующему этапу: короткие поездки в «приятные» для кошки места, например, в парк. Если же автомобильный опыт кошки начнется с поездки к ветеринару, у нее может возникнуть отрицательная ассоциация на машину. Ваша задача в другом - сформировать на начальном этапе стойкое положительное впечатление. Поэтому тренировки должны быть постепенными и последовательными.

3. Приучайте питомца к пространству автомобиля

Кошки – животные территориальные. Они очень чувствительны к окружающему их пространству. Если всё вокруг них – свое, родное и привычное, они чувствуют себя прекрасно. Чем чаще питомец будет разделять с вами пространство автомобиля, тем быстрее он к нему привыкнет.

Поскольку стоящая и движущаяся машина – несколько разные вещи, кошку надо приучать и к этому. После того, как она привыкнет к положению «домик в машине», ее нужно «познакомить» с двигателем и вибрацией. Хотя современный двигатель - не такая уж и шумная штука, как, например, пылесос, лучше, чтобы время его включения также увеличивалось постепенно. Не забывайте хвалить и вознаграждать питомца после каждого успешного упражнения.

Кошка всегда чувствует себя комфортнее, если рядом с ней знакомые и привычные вещи. Если вы положите внутрь домика ее любимую игрушку, одеялко или вкусняшку, ей будет с ними спокойнее. А если рядом с контейнером будет сидеть один из членов вашей семьи, вояж может превратиться в приятный опыт, который кошка будет не прочь повторить!

4. Используйте еду как дополнительную «приманку»

Важно, чтобы с самого начала у питомца сформировались приятные ассоциации на машину. Вот почему путешествие кошки в машине нужно начинать с выездов в парки, сады и на природу.

А чтобы укрепить положительный эффект, постарайтесь совместить поездку с временем кормления животного. Если через несколько минут после того, как заведется мотор, вы будете давать кошке еду, у нее возникнет стойкая ассоциация на приятное времяпрепровождение. Ее «мысли» могут выглядеть примерно так: «если мне открыли контейнер и положили в него игрушку, значит, скоро отнесут в машину и дадут еду!»

5. Тише едешь, дальше будешь

О том, как приучать кошку к звуку мотора и движению, мы уже упоминали. Но если вам хочется обсудить это подробнее, пожалуйста!

Итак, кошка в домике, рядом с ней любимая игрушка и мягкое, родное одеяльце. Домик – на заднем сиденье, рядом - один из членов семьи. А где-то поблизости пахнет чем-то вкусным! Вы потихоньку включаете приятную музыку (ту, что практикуете дома), и на несколько секунд – мотор. Кошечку хвалим, гладим и даем угощение. Через несколько минут упражнение можно повторить, оставив двигатель включенным чуть подольше. На сегодня всё.

На следующий день упражнение повторяется, но продолжительность работы двигателя увеличивается. Сделайте это несколько раз и попробуйте хотя бы чуть-чуть проехать. Кошка должна привыкать к движению постепенно. Главное, не перебарщивать, не пытаться «пройти все уроки зараз», вовремя успокаивать (для этого и берется в помощь второй член семьи) и не забывать вознаграждать. Если все выполнять правильно, то вы увидите, что сформировать у питомца приятные ассоциации оказывается совсем не трудно.

6. Придерживайтесь распорядка и будьте готовы к разным вариантам

Кошки любят постоянство и жизнь по заведенным правилам, по одному и тому же распорядку дня. Они не любят перемены и обожают постоянную обстановку, постоянное расписание, и даже иногда постоянные игрушки. Беря кошку в путешествие, старайтесь придерживаться установленного распорядка кошачьего дня и возьмите в дорогу ее любимые игрушки.

Не забудьте взять те вещи, которыми кошке нравится пользоваться дома: постельные принадлежности, ее любимую мисочку и пару обожаемых ею игрушек, которые можно менять. Что касается воды, рассмотрите приобретение специальных диспенсеров, которые помогут ей утолять жажду в пути. В дороге с животным может случиться всякое, поэтому позаботьтесь о влажных салфетках, которые всегда должны быть под рукой, если с животным случится «неприятность».

Надейтесь на лучшее, но не сбрасывайте со счетов и худшие варианты развития событий. Помните о том, что что-то может пойти не по плану: кошка может забеспокоиться и «сообщить» вам об этом разными, иногда не очень приятными способами. Если так произойдет, не отчаивайтесь, остановитесь и сделайте один шаг назад. Дайте питомцу пару-тройку дней отдыха и забвения, после чего наберитесь терпения и возвращайтесь к тренировкам. Уверены, что через какое-то время у вас все получится!

«Феливей Классик» поможет избежать проблем в путешествии с питомцем

Исследования показали, что использование диффузора «Феливей Классик» поможет снять напряжение путешествующего вместе с вами животного. Созданная с помощью «Феливей Классик» атмосфера – это еще одна положительная ассоциация, работающая на благо конечного результата.