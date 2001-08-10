Плагин-гибрид Range Rover Sport – электрическая система полного привода на люксовом авто

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выходить за грани обыденного по всем критериям – принцип, которым на протяжении 75 лет руководствуются создатели британской линейки автомобилей. Отличительные черты моделей трех семейств – узнаваемый рельефный кузов, комфорт, роскошь и много электроники, из-за которой с ремонтом Рендж Ровера справляются только мастера своего дела.

Инновации и технологии всегда были коньком компании, и жесткие требования ожидаемого с 2025 года экостандарта «Евро-7» не озадачили, а вдохновили инженеров холдинга на разработку экологических модификаций авто. «Зазеленели» уже две модели, одна из них – динамичный франт Range Rover Sport.

Гибрид с подзарядкой от домашней электросети

Конструктивно плагин-гибрид объединяет двигатель внутреннего сгорания и электрический мотор, может подзаряжаться от сети, поэтому аккумуляторная батарея плагин-авто имеет приличные размеры.

Sport с приличной емкостью 13 кВтч работает в двух режимах:

Как электрокар, полностью на электрическом двигателе. От аккумуляторной батареи на электрической тяге Sport может проехать около 48 км. Выбор режима электромобиля должен активизировать водитель. С одновременно активными двумя двигателями, бензиновым и электрическим. Параллельный гибридный режим вождения включается по умолчанию.

Спортивный британский гибрид с объемом четырехцилиндрового двигателя 2 литра в параллельном режиме за шесть с небольшим секунд разгоняется до 100 км и развивает скорость до 220 км/ч. Это соответствует ходовым характеристикам классического Sport вроде https://77max.ru/sport, с шестицилиндровым бензиновым двигателем большего объема. Причина – сочетание двигателя внутреннего сгорания с электромотором: крутящий момент увеличивается, производительность автомобиля повышается, причем на фоне экономии топлива.

Сочетание приводов и зарядка

В числе высокотехнологичных разработок компании – функция РЕО, или оптимизация энергопотребления автомобиля. РЕО активируется в момент ввода водителем в систему навигации плагин-гибрида пункта назначения. Программное обеспечение анализирует информацию о рельефе местности на протяжении маршрута и чередует приводы так, чтобы расход бензина был минимальным.

Плавное и незаметное переключение обеспечивает интегрированная гибридная трансмиссия. Функция Save следит за уровнем заряда батареи и отключает электропривод в случае, если значение ниже заданного и необходима зарядка.

Разъем для зарядки органично интегрирован в переднюю решетку радиатора. От бытовой розетки авто можно подзарядить за 7,5 часов, через специальный настенный блок – за 2,8 часа. Также аккумуляторная батарея британского гибрида заряжается при рекуперативном торможении, когда электродвигатель работает как генератор.