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Как выбрать гранитный цветник на могилу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стандартное захоронение оформляется с помощью памятника и гранитного цветника на могилу. Благодаря этому могила выглядит эстетично, а необходимость в уходе за ней сводится к минимуму. Размер цветника выбирается по желанию заказчика: наибольшей популярностью пользуются конструкции размером 50х100 см. Разбираемся, на какие параметры нужно обратить внимание при выборе изделия.
Применение гранитных цветников
Клумба из гранита применяется в качестве:
- локализованного цветника, где высаживаются живые или устанавливаются искусственные растения;
- ограниченной территории, где разбивается газон из живой травы или устанавливается его искусственный аналог: он отлично подходит для установки вазы для цветов, подсвечников, статуэток, игрушек и других предметов;
- зона, которую для придания эстетичного и завершенного облика засыпают щебнем.
Виды надмогильных цветников
Могильные клумбы отличаются друг от друга рядом основных характеристик:
- Форма. По форме они чаще всего бывают прямоугольными и квадратными, однако встречаются также и цветники округлой, овальной и других нестандартных форм.
- Конструкция. Различают открытые, частично открытые и закрытые цветники: если вы хотите как можно меньше времени уделять дополнительному уходу за местом захоронения, лучше выбирайте закрытые цветники, которые практически не потребуют дополнительного внимания.
- Цвет. Самым распространенным оттенком является черный и серый, однако благодаря использованию различных пород гранита можно создать мемориал в красных и розовых оттенках, которые гармонично сочетаются со строгостью монохромной гаммы.
- Материал. Наиболее распространенными материалами для изготовления цветников на могилу являются металл, пластик, натуральный или искусственный камень. Металл и пластик могут выглядеть эстетично, однако не обладают такой же долговечностью, как искусственный или натуральный камень. При этом если вы хотите получить изделие, которое простоит десятилетиями, не изменяясь внешне, тогда стоит выбрать мраморный или гранитный цветник. Мрамор выглядит красиво и эстетично, однако сам по себе материал более пористый, а потому впитывает влагу и разрушается быстрее. Гранит также является природным материалом, однако в отличие от мрамора меньше подвержен разрушению: гранитная клумба не изменит своего первоначального облика в течение десятков лет.
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