Кредит или накопление денег: что лучше
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Когда дело касается крупных покупок, люди разделяются на два лагеря: кто-то уверен, кредит – чуть ли не единственный способ приобретения, а кто-то желает жить по средствам. Конечно, кредит – это не абсолютное зло, а обычный финансовый инструмент, но при неграмотном его использовании можно попасть в большую долговую яму.
Вещи, на которые берут кредит чаще
Есть ряд вещей, на которые не рекомендуется брать деньги в банке:
- Кредит на свадебное торжество. Лучше немного подкопить и не начинать семейную жизнь с финансового бремени.
- Кредит на путешествие тоже не самая хорошая идея. Безусловно, он принесет массу хороших впечатлений, но расплачиваться за них может быть очень тяжело.
- Кредит на телефон скорее всего себя не оправдает, ведь новая модель выйдет быстрее, чем вы успеете расплатиться за старую.
Статистика гласит, что почти у половины жителей Российской Федерации есть как минимум один кредит (kredit). Обычно услугами банка пользуются при покупке бытовой техники или машины, а также при ремонте. Иногда кредит – это единственный способ дожить до заработной платы и ни в чём себе не отказывать.
У части людей банально нет возможности накопить нужную сумму, например, на курсы повышения квалификации или дополнительное образование. Но даже в таких случаях лучше рассмотреть предложения нескольких банков и проконсультироваться со специалистами.
В некоторых ситуациях кредит – это возможность быстро получить выгодное предложение, например, на распродаже одежды известного бренда или во время других акций, ограниченных во времени.
Если у вас неожиданно вышел из строя рабочий ноутбук или фотоаппарат, а вы не хотите подвести клиента, то на покупку нового девайса можно взять денежные средства в банке. Изучите предложения магазина: часто возможно приобрести гаджет в рассрочку без переплаты и немного сэкономить.
Нередко при приобретении чего-либо человек стоит перед выбором: не очень качественная вещь за накопления или вещь хорошего качества, но в кредит. Иногда можно обратиться в банк, ведь за вещь низкого качества придётся переплатить: она потребует ремонта спустя короткий срок или даже полной замены.
Бывает так, что кроме кредита нет других вариантов. Например, если в квартире подтекает водопровод. Копить на ремонт придётся долго, вдобавок излишняя влага очень вредна и может стать причиной дополнительного ущерба и трат.
Кредит – очень полезная услуга банка в определённых ситуациях. Если подобрать хорошее предложение и изучить всю документацию, то можно приобрести вещь здесь и сейчас, улучшить качество жизни и при этом ни в чем не ограничивать себя.
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