Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Когда дело касается крупных покупок, люди разделяются на два лагеря: кто-то уверен, кредит – чуть ли не единственный способ приобретения, а кто-то желает жить по средствам. Конечно, кредит – это не абсолютное зло, а обычный финансовый инструмент, но при неграмотном его использовании можно попасть в большую долговую яму.

Вещи, на которые берут кредит чаще

Есть ряд вещей, на которые не рекомендуется брать деньги в банке:

Кредит на свадебное торжество. Лучше немного подкопить и не начинать семейную жизнь с финансового бремени. Кредит на путешествие тоже не самая хорошая идея. Безусловно, он принесет массу хороших впечатлений, но расплачиваться за них может быть очень тяжело. Кредит на телефон скорее всего себя не оправдает, ведь новая модель выйдет быстрее, чем вы успеете расплатиться за старую.

Статистика гласит, что почти у половины жителей Российской Федерации есть как минимум один кредит (kredit). Обычно услугами банка пользуются при покупке бытовой техники или машины, а также при ремонте. Иногда кредит – это единственный способ дожить до заработной платы и ни в чём себе не отказывать.

У части людей банально нет возможности накопить нужную сумму, например, на курсы повышения квалификации или дополнительное образование. Но даже в таких случаях лучше рассмотреть предложения нескольких банков и проконсультироваться со специалистами.

В некоторых ситуациях кредит – это возможность быстро получить выгодное предложение, например, на распродаже одежды известного бренда или во время других акций, ограниченных во времени.

Если у вас неожиданно вышел из строя рабочий ноутбук или фотоаппарат, а вы не хотите подвести клиента, то на покупку нового девайса можно взять денежные средства в банке. Изучите предложения магазина: часто возможно приобрести гаджет в рассрочку без переплаты и немного сэкономить.

Нередко при приобретении чего-либо человек стоит перед выбором: не очень качественная вещь за накопления или вещь хорошего качества, но в кредит. Иногда можно обратиться в банк, ведь за вещь низкого качества придётся переплатить: она потребует ремонта спустя короткий срок или даже полной замены.

Бывает так, что кроме кредита нет других вариантов. Например, если в квартире подтекает водопровод. Копить на ремонт придётся долго, вдобавок излишняя влага очень вредна и может стать причиной дополнительного ущерба и трат.

Кредит – очень полезная услуга банка в определённых ситуациях. Если подобрать хорошее предложение и изучить всю документацию, то можно приобрести вещь здесь и сейчас, улучшить качество жизни и при этом ни в чем не ограничивать себя.