Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активное развитие сферы строительства приводит к большому скоплению остатков конструкций и материалов. Потому актуальной становится правильная и своевременная утилизация строительного мусора.

Отличия строительных отходов

Если сравнить их с бытовыми отходами, то они не представляют опасности, в том числе для экологии, поскольку могут разложиться самостоятельно.

Строительные же отходы только скапливаются, без вмешательства человека утилизировать их не получится.

К строительному мусору относят:

обломки бетонных конструкций;

остатки кирпича;

части арматуры, металла;

гидро-, шумоизоляционные материалы, утеплители;

остатки обоев, гибкого напольного покрытия;

емкости и упаковка строительных материалов.

Классы отходов строительства

Прежде чем отправлять строительный мусор на переработку, его сортируют по следующим классам:

В первый входят габаритные предметы. Вывоз таких отходов положено проводить до начала строительных этапов. Потому контейнер для строительного мусора на стройке нужно установить заранее. Сюда входят остатки стройматериалов, включая полиэтиленовую, пластиковую упаковочную тару. Вывозят такие остатки строительства по мере скопления. К третьему классу относят отходы вторичного назначения. Обычно это отделочные и прочие материалы. Учитывая их малый вес, вывоз со стройплощадок проводят, как только отделочные этапы подойдут к концу.

Все отходы строительства, собранные в одном месте, выбрасывать в контейнер для бытовых отходов запрещено. Если нарушить эту норму, нарушителям будет выписан штраф за то, что выброс зафиксировали в непредназначенном для этого месте.

Способы утилизации

Утилизируют отходы стройки тремя способами, которые отличаются принципом выполнения.

Переработка

Для выполнения такой утилизации понадобится использование особого технологического оборудования. Производственные мощности рассчитаны на переработку до половины отходов, причем неоднократно.

На переработку направляют: асфальт, ткань, металл, стекло, бумагу, органические вещества. Из большинства материалов получают вторичное сырье, предназначенное для использования в определенных сферах.

Сжигание

Метод подходит для утилизации мусора различного типа: в жидком, твердом, газообразном виде. Вариант рассматривают как оптимальный для преобразования строительных остатков.

Сам процесс предполагает использование высоких температурных режимов от 1000 градусов Цельсия.

Захоронение

Способ рассматривают как наиболее дешевый и простой. Для выполнения процедуры используют специально предназначенные полигоны, карьеры.

Но не все специалисты рекомендуют этот метод, учитывая возможный вред для экологии.