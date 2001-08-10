Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В век глобализации все больше людей открывают для себя неизведанные до этого кулинарные традиции других стран. Наибольший интерес представляет кухня народов Азии. Первое знакомство с азиатской кухней не оставляет никого равнодушным, поэтому стать адептом этих кулинарных традиций можно достаточно быстро, стоит лишь попробовать один раз.

Необычная яркость и насыщенность вкуса, свежесть, короткое время приготовления блюд очень привлекает самого искушенного гурмана. Но вкусовые предпочтения в странах Азии очень неоднозначны и специфичны. Паназиатская кухня, как оригинальный микс из национальных кулинарных трендов Китая, Японии, Индонезии, Таиланда, Кореи, Сингапура, Вьетнама в сочетании с местными вкусовыми потребностями, с использованием региональных продуктов и универсальных гастрономических особенностей является относительно новым направлением в мировой кулинарии. Объединение и адаптация азиатских традиций к местному гастрономическому менталитету – основная задача этого тренда. Международная сеть ресторанов паназиатской кухни – https://tyumen.sushi-master.ru/ предлагает суши и роллы, вок, горячие блюда (удон, том-ям, мисо-суп), салаты, закуски, специальное постное, диетическое и детское меню, десерты и напитки.

Принципы паназиатской кухни:

соединение кислого, сладкого, острого и соленого вкусов;

основные ингредиенты - рыба и морепродукты (в меньшей степени птица), овощи и фрукты;

только свежие продукты, минимальное время приготовления (обжарка вок, быстрый маринад);

большое разнообразие соусов (соевый, рыбный, кунжутный и бальзамический);

обилие специй и пряностей (острота и яркий глубокий аромат блюд).

Помимо ярких вкусовых ощущений паназиатская кухня способна удивить демократичностью, ведь основные ингредиенты просты и доступны. Главную роль играют соус и приправа, ингредиенты которых могут быть очень дорогостоящие и редкие.

Разнообразие в калорийности - от диетических предложений до питательных блюд, наличие вегетарианских вариантов делает паназиатскую кухню очень гибкой и универсальной. Исключительная свежесть и минимальное время приготовления подразумевают полезный продукт с сохранением витаминов и микроэлементов. Естественные насыщенные соусы и специи способствуют усилению пищеварения и тонизируют организм. Но следует с осторожностью относиться к излишним гастрономическим опытам, всё-таки интенсивность вкуса и специй подбираются индивидуально. Можно сказать одно – попробовав один раз сложно остаться равнодушным.