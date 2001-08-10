Как выбрать варочную плиту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современную кухню невозможно представить без плиты. Именно ее можно назвать центральным элементом, ведь благодаря ей можно приготовить массу разнообразных блюд для всей семьи. Отдельностоящая плита удобна тем, что она совмещает в себе духовой шкаф и варочную панель. Именно такие модели позволяют использовать минимальное пространство, сохраняя на кухне больше свободного места. Существует множество видов данной бытовой техники, но вне зависимости от типа лучшим вариантом станут модели бренда Hansa. Все они представлены на официальном сайте производителя hansa.ru.

Виды кухонных плит

Существует множество параметров, по которым классифицируется бытовая техника. И важно уделить внимание каждому фактору, так как от них будет зависеть интерьер кухни, удобство использования плиты и качество приготовления блюд.

Конечно, в первую очередь нужно определиться с типом нагрева. Производители предлагают газовые, электрические и комбинированные плиты. Логично делать выбор в зависимости от доступности ресурса и выбирать первый или последний тип, если в доме проведен газ. При его отсутствии, естественно, следует выбрать электрическую плиту.

Также плиты отличаются количеством конфорок. Классическая поверхность оснащена четырьмя разного размера. Современные производители предлагают плиты с тремя и двумя конфорками. Их количество зависит от подходящего размера бытовой техники и объемов пищи, которую нужно будет готовить хозяйке каждый день.

Духовые шкафы также имеют значительные различия. Они могут иметь нагревательные элементы только снизу, сверху или на всех внутренних поверхностях. Некоторые модели оснащены дополнительными приспособления для приготовления гриля, есть варианты с вентиляцией и без нее.

На что обратить внимание при выборе плиты

Конечно, помимо размеров и типа обогрева стоит уделить внимание дополнительным опциям и дизайну бытовой техники. При этом в зависимости от кухонного интерьера, личных предпочтений можно выбрать ту модель, которая будет полностью отвечать всем требованиям покупателя. Однако важны и детали, такие как:

вид управления плитой;

дизайн ручки;

наличие крышки варочной панели и ее тип;

наличие выдвижного ящика для хранения.

Стильные современные кухонные плиты различных цветов представлены в модельной линейке надежного бренда Hansa. Вся техника этого производителя отличается высоким качеством, долговечностью и стильным дизайном.