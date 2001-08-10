Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Топливная карта – это возможность упростить расчет на заправочных станциях для юридических лиц. Она работает по тому же принципу, что и привычная банковская карта, но предназначена только для расчета за топливо для юридических лиц и ИП.

Плюсы использования топливных карт для юридических лиц

У топливных карт есть ряд преимуществ перед другими способами расчета за топливо:

Обеспечение полной безопасности платежных средств, защита от взлома. Индивидуальный тарифный план в зависимости от потребностей пользователя. Дополнительные скидки и кешбэк, возврат НДС. Возможность сэкономить до 30%. Личный кабинет, в котором доступна установка месячных лимитов в литрах или рублях, ограничений на сорта топлива, что актуально для крупных компаний. Широкий выбор поставщиков (более 16000 тысяч автозаправочных комплексов принимают к оплате топливные карты), качественная продукция. Бессрочный срок службы карты.

Топливные карты, в отличие от обычных банковских карт, помогут автоматизировать систематизацию расходов на топливо и защитить денежные средства. Если у вас большие затраты на топливо и проблемы с ведением учета денежных операций, то топливная карта – отличное решение проблемы, так как отчетные документы автоматически ежемесячно приходят на электронную почту, а оригиналы отправляются по Почте России.

Как оформить топливную карту

Чтобы оформить топливную карту:

Изучите информацию о топливных картах для юридических лиц на сайте https://www.petrolplus.ru/dlya-yuridicheskih-lic/, при необходимости воспользуйтесь чатом, чтобы задать вопросы. Там же оставьте заявку на сайте на оформление карты, указав в анкете только имя, способы связи и название компании, либо позвоните по телефону или отправьте письмо по электронной почте, указанным на сайте. Подпишите договор и документы, высланные менеджером. Дождитесь курьера с картой, после чего пополните счет в личном кабинете, настройте лимиты и начинайте пользоваться.

Механизм оформления топливной карты максимально прост, а пользоваться ей еще проще. Чтобы расплатиться на заправочной станции, нужно лишь приложить карту к терминалу и ввести ПИН-код.

Если вы руководите компанией с большими затратами топлива и заинтересованы в удобном ведении учета расходов, безопасности денежных средств и полном контроле, то стоит рассмотреть возможность приобретения топливных карт.