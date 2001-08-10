Мебель для сада. Какой она должна быть на самом деле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Оформление придомовой территории и сада — трудная задача, требующая от человека достаточно много сил и времени. Чтобы результат удовлетворил ожидания, нужно предусмотреть большое количество моментов: что за цветы, кустарники и деревья будут расти, какие технологии ландшафтного дизайна задействовать, как оформить тропинки и так далее. Также большое значение в обустройстве сада играет мебель.
Самое главное в данном случае — выбрать надежного поставщика. Качественную, практичную и стильную мебель для улицы предлагает компания “ВИСТА”. Фирма является официальным партнером итальянского бренда Connubia.
Главный критерий при выборе садовой мебели
При выборе садовой мебели ориентироваться в первую очередь стоит на материал, из которого идет производство конструкций. Самыми распространенными группами товаров можно считать следующие:
- пластиковые изделия. Отличаются низкой стоимостью, легкостью, простотой в вопросе транспортировки. Такую мебель особенно удобно брать, если вы планируете часто ее переносить с одного места на другое. Среди минусов: на поверхности быстро появляются царапины, краска на солнце выгорает, из-за чего внешний вид тускнеет со временем;
- металлические конструкции. Являются классическим вариантом дачной мебели. Для выбора доступно большое количество вариантов оформления. Сами изделия отличаются превосходным внешним видом и долгим сроком службы;
- плетеная мебель для сада. Конструкции изготавливаются из натурального и искусственного ротанга, из бамбука, тростника, камыша, рафии и других растений. Изделия отлично вписываются в любой стиль ландшафтного дизайна;
- деревянная мебель. Считается полностью экологичной, конструкции в случае поломки ремонтопригодны. Чтобы такая мебель служила вам на протяжении долгих лет, нужно будет периодически обрабатывать поверхность специальными защитными составами.
На садовом участке обязательно должно быть специально отведенное место для отдыха на свежем воздухе. Чтобы создать комфортную и уютную атмосферу, подберите правильную мебель. В первую очередь определитесь с материалом, из которого будут изготовлены конструкции. Уже потом стоит смотреть на стилистическое оформление изделий, а также размеры. С вопросом приобретения качественной мебели от итальянского производителя поможет компания “ВИСТА”. С полным каталогом можно ознакомиться на официальном сайте https://connubia-moscow.ru/. Подробности по поводу сроков доставки уточняйте в индивидуальном формате.
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