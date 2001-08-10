Технический обзор лазерной резки фанеры и способ избежать нагара
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
При изготовлении сувениров, мебели, декоративных элементов производственные мастерские применяют фанеру. Для сокращения затрат используется лазерная резка из фанеры без шума и пыли. Станки с ЧПУ дают высокую точность в работе. Но важно понимать, как правильно выполнить работу без нагара.
Суть лазерной резки фанеры: преимущества и недостатки
Обработка фанерного листа ведется плавно и качественно благодаря точному попаданию луча на поверхность. Луч, проникая в дерево, источает частички вещества, одновременно формируя точный шов. Выигрышно этот метод смотрится с точки зрения того, что сама заготовка не нагревается. Оператору проще управиться с работой, выполняя заказ вовремя.
К преимуществам технологии относят:
- отсутствие необходимости фиксации заготовки;
- экономию времени на уборку из-за чистоты работы без пыли;
- возможность вырезать интересные узоры;
- высокую скорость обработки.
С ювелирной точностью мастерам удается сформировать деталь по чертежу. Большим удобством операторы считают возможность работать дома, закупив станок.
Шов в ходе резки лазером получается тонким до 0,1 мм. По этой причине зона термического воздействия на деталь мала. В результате оператор получает идеально ровные кромки изделия.
Из недостатков эксперты отмечают высокую, хотя и оправданную цену. В работе требуется аккуратность, чтобы не допустить возгорания детали и травм рабочего. Проблемой для мастера считается нагар, образующийся с обратной стороны заготовки.
Советы по правильной резке фанеры без нагара
Причина образования нагара кроется в низком давлении сжатого воздуха. В этом плане можно посоветовать для большого объема работ по лазерной резке фанеры купить компрессор с ресивером от 100 л. Кроме того, в приоритете у опытных мастеров – дополнительная установка воздушного клапана и реле.
В ряде случаев на станках неверно выполнены настройки: скорость головки, мощность луча и его фокус, подача воздушной струи для обдува линзы. Соблюдая правила, мастер решит проблемы с выполнением заказа.
Чем лазерная резка лучше других видов обработки фанеры
По сравнению с другими типами деятельности, в отношении фанерных листов лазерный способ максимально экономичный. Оператор с меньшими затратами раскраивает материал. К тому же, на таких станках можно выполнить резку сложной конфигурации. Помогает ускорить процесс и довести его до совершенства правильно разработанный макет детали в векторном формате.
Лазер обрабатывает даже самые маленькие изделия. Благодаря этой методике обработки удается получать идеально точные изделия, затрачивая минимальные усилия.
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