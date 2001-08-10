Тихоокеанское
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21:28, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Замороженные хлебобулочные изделия как современное решение для пекарни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свежая выпечка всегда привлекает покупателей своим превосходным запахом, прекрасными вкусовыми характеристиками и аппетитным внешним видом. При этом сам процесс приготовления и выпечки хлебобулочных изделий — довольно трудоемкий, требующий высокого уровня профессионализма. Однако упростить задачу и сократить затраты на производство продукции все еще можно. Например, альтернативным решением является использование замороженного хлеба и другой выпечки. 

Такая технология приготовления решает все проблемы, связанные с получением свежих и вкусных хлебобулочных изделий. Приобрести замороженную выпечку можно уже сейчас с помощью интернет-магазина компании «Гермес».

Какие проблемы решает замороженная выпечка 

Хлебобулочные изделия в замороженном виде решают сразу несколько проблем: 

  • освобождают от необходимости покупать сложное и дорогостоящее оборудование. Достаточно будет приобрести качественные духовые шкафы для пекарни; 
  • не вынуждают расширять рабочую площадь в помещении. Для приготовления понадобится не слишком много места; 
  • сокращают расходы на персонал. Одно и то же количество сотрудников сможет приготовить в 3-4 раза больше выпечки, чем в случае с полным циклом производства хлебобулочных изделий; 
  • избавляют от необходимости проводить сложное обучение нового персонала. Справиться с процессом выпекания сможет даже тот человек, который ранее никак не сталкивался с этой областью; 
  • сокращают количество списанных продуктов. Нужный результат достигается благодаря тому, что приготовление выпечки идет маленькими порциями: все сразу разбирают покупатели.

Виды замороженных полуфабрикатов 

Для приобретения доступно несколько видов полуфабрикатов: 

  1. Сырые заготовки.
  2. Частично выпеченные хлебобулочные изделия.
  3. Полностью готовая продукция. 

Какой именно полуфабрикат выбрать — зависит от типа вашей пекарни, а также наличия оборудования. Например, сырое тесто нуждается в специальных установках, которые используются для расстойки изделий в течение нескольких часов. Если у вас нет такой техники, стоит выбрать полуготовые или полностью выпеченные продукты. 

Содержание пекарни — ответственное дело. Сложность состоит в том, чтобы обеспечить всех посетителей свежей и вкусной выпечкой. Если хотите, чтобы у вас на прилавке была продукция только вытащенная из духовки, задумайтесь о приобретении готовых полуфабрикатов. Работать с такой выпечкой максимально просто. 

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