Замороженные хлебобулочные изделия как современное решение для пекарни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Свежая выпечка всегда привлекает покупателей своим превосходным запахом, прекрасными вкусовыми характеристиками и аппетитным внешним видом. При этом сам процесс приготовления и выпечки хлебобулочных изделий — довольно трудоемкий, требующий высокого уровня профессионализма. Однако упростить задачу и сократить затраты на производство продукции все еще можно. Например, альтернативным решением является использование замороженного хлеба и другой выпечки.
Такая технология приготовления решает все проблемы, связанные с получением свежих и вкусных хлебобулочных изделий. Приобрести замороженную выпечку можно уже сейчас с помощью интернет-магазина компании «Гермес».
Какие проблемы решает замороженная выпечка
Хлебобулочные изделия в замороженном виде решают сразу несколько проблем:
- освобождают от необходимости покупать сложное и дорогостоящее оборудование. Достаточно будет приобрести качественные духовые шкафы для пекарни;
- не вынуждают расширять рабочую площадь в помещении. Для приготовления понадобится не слишком много места;
- сокращают расходы на персонал. Одно и то же количество сотрудников сможет приготовить в 3-4 раза больше выпечки, чем в случае с полным циклом производства хлебобулочных изделий;
- избавляют от необходимости проводить сложное обучение нового персонала. Справиться с процессом выпекания сможет даже тот человек, который ранее никак не сталкивался с этой областью;
- сокращают количество списанных продуктов. Нужный результат достигается благодаря тому, что приготовление выпечки идет маленькими порциями: все сразу разбирают покупатели.
Виды замороженных полуфабрикатов
Для приобретения доступно несколько видов полуфабрикатов:
- Сырые заготовки.
- Частично выпеченные хлебобулочные изделия.
- Полностью готовая продукция.
Какой именно полуфабрикат выбрать — зависит от типа вашей пекарни, а также наличия оборудования. Например, сырое тесто нуждается в специальных установках, которые используются для расстойки изделий в течение нескольких часов. Если у вас нет такой техники, стоит выбрать полуготовые или полностью выпеченные продукты.
Содержание пекарни — ответственное дело. Сложность состоит в том, чтобы обеспечить всех посетителей свежей и вкусной выпечкой. Если хотите, чтобы у вас на прилавке была продукция только вытащенная из духовки, задумайтесь о приобретении готовых полуфабрикатов. Работать с такой выпечкой максимально просто.
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