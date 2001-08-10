Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2022
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21:27, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Как выбрать стоматологию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Качественные стоматологические услуги могут понадобиться каждому человеку вне зависимости от его пола, возраста и общего состояния здоровья. Для сохранения и восстановления зубного ряда и красивой улыбки следует обращаться в медицинские центры, где работают опытные доктора, оказывающие весь спектр лечебных, гигиенических и косметологических услуг.

В Москве семейная стоматология “Здоровое поколение” предлагает весь спектр услуг для взрослых и детей, которые могут понадобиться клиенту для решения его проблем с зубами, деснами, прикусом и речью. 

Терапия

Для лечения зубов и десен стоматологи применяют классические и современные методы. Выбор зависит от состояния зуба и ротовой полости. Но в любом случае пациенту окажут всю необходимую помощь, используя качественное оборудование, новые инструменты и действенные препараты. 

Современные технологии позволяют проводить диагностику и лечение быстро и безболезненно. Это особенно важно для маленьких пациентов и будущих мам. 

Хирургия

Хирурги-стоматологи занимаются не только удалением зубов. Именно они проводят все операции в ротовой полости вне зависимости от поставленного диагноза. Благодаря опытным хирургам можно решить проблемы, с которыми не смогла справиться консервативная медикаментозная терапия. 

Операции проводятся для удаления новообразований в деснах и внутренней стороне щек, рассечения уздечки при логопедических проблемах, избавления от болей при появлении зубов мудрости. 

Ортодонтия

Правильный прикус важен для гигиены полости рта, четкости речи, правильного пережевывания пищи и предотвращения последующих заболеваний ЖКТ. Конечно, красивая улыбка важна для хорошей самооценки человека и комфортного общения с другими людьми. 

Ортодонты решают такие стоматологические дефекты, такие как: 

  • зубная щербинка;
  • наслоение зуба на зуб;
  • искривление зубов;
  • неправильный прикус;
  • небольшое смещение челюсти. 

Еще несколько лет назад для исправления прикуса и решения иных ортодонтических проблем использовали брекеты. Сегодня существуют менее болезненные и более эффективные варианты.  

Протезирование и имплантация

Восстановление или замена собственных зубов необходима не только для эстетичности, но и для правильного функционирования челюстного аппарата. Отсутствие даже одного зуба может спровоцировать асимметрию лица, развитие кариеса, пародонтоза, а также дистрофию челюстной ткани. 

Только профессиональные врачи помогут избавиться от стоматологических проблем, восстановить или сохранить красивую и здоровую улыбку. А она, бесспорно, важна для каждого человека.

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