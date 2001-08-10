Тихоокеанское
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20 Апреля 2022
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23:17, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Водосточные системы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водосточная система – это совокупность элементов единой конструкции, монтируемых с наружной части дома и обеспечивающих отвод воды с поверхности кровли. Это необходимо для защиты стен и фундамента строения от губительного воздействия влаги.

Материалы изготовления

Материалы, используемые для производства водосточных систем, определяют их долговечность, прочность и стоимость. По этому признаку различают четыре вида водостоков:

  • Стальные – наиболее востребованные варианты. Поверхность металла имеет полимерное либо оцинкованное покрытие. Основными преимуществами являются хорошие эксплуатационные характеристики и доступность.
  • Медные – практичные и надежные, но обладают большой массой.
  • Алюминиевые – отличаются стильным внешним видом и небольшим весом.
  • Пластиковые – характеризуются стойкостью к образованию коррозии, небольшим весом, простотой монтажа. Из недостатков можно отметить невысокую прочность.

Купить водостоки для крыши в Минске можно из различных материалов – на сайте Ruf.by представлен широкий ассортимент продукции известных производителей водосточных систем.

Комплектация системы

К основным элементам водостока относятся:

  • желоба – выполняют функцию отвода воды в горизонтальном направлении, размещение по периметру кровли;
  • водосточные трубы – обеспечивают отвод воды по вертикальному направлению, монтаж может выполняться по фасаду и внутри дома;
  • водосборные воронки;
  • доборные элементы, комплектующие – воронки, защитные сетки, заглушки, углы, колено;
  • крепеж – хомуты, кронштейны и многое другое.

Потребность в тех или иных комплектующих зависит от типа и технических характеристик водостока.

Основные функции

Водосточные системы выполняют две функции:

  • Защитная. Конструкция предотвращает попадание снега и дождевой воды на стены и окна, защищая фундамент от заболачивания и постепенного разрушения. При установке водостока над входом в здание обеспечивается защита людей от падающих с крыши капель дождя.
  • Декоративная. Правильно подобранный водосток сможет подчеркнуть уникальность дизайна загородного дома или коттеджа. При гармоничном сочетании с материалом кровли, отливами, окнами и оконными решетками он станет неотъемлемой частью дома с выраженным архитектурным стилем.

Купить водостоки для крыши в Минске можно напрямую от производителя и по привлекательным ценам. Большой выбор товаров известных производителей представлен на сайте Ruf.by. Специалисты компании помогут подобрать оптимальный вариант водосточной системы с учетом пожеланий по дизайну, функциональности и стоимости конструкции.

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