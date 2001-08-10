Водосточные системы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Водосточная система – это совокупность элементов единой конструкции, монтируемых с наружной части дома и обеспечивающих отвод воды с поверхности кровли. Это необходимо для защиты стен и фундамента строения от губительного воздействия влаги.
Материалы изготовления
Материалы, используемые для производства водосточных систем, определяют их долговечность, прочность и стоимость. По этому признаку различают четыре вида водостоков:
- Стальные – наиболее востребованные варианты. Поверхность металла имеет полимерное либо оцинкованное покрытие. Основными преимуществами являются хорошие эксплуатационные характеристики и доступность.
- Медные – практичные и надежные, но обладают большой массой.
- Алюминиевые – отличаются стильным внешним видом и небольшим весом.
- Пластиковые – характеризуются стойкостью к образованию коррозии, небольшим весом, простотой монтажа. Из недостатков можно отметить невысокую прочность.
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Комплектация системы
К основным элементам водостока относятся:
- желоба – выполняют функцию отвода воды в горизонтальном направлении, размещение по периметру кровли;
- водосточные трубы – обеспечивают отвод воды по вертикальному направлению, монтаж может выполняться по фасаду и внутри дома;
- водосборные воронки;
- доборные элементы, комплектующие – воронки, защитные сетки, заглушки, углы, колено;
- крепеж – хомуты, кронштейны и многое другое.
Потребность в тех или иных комплектующих зависит от типа и технических характеристик водостока.
Основные функции
Водосточные системы выполняют две функции:
- Защитная. Конструкция предотвращает попадание снега и дождевой воды на стены и окна, защищая фундамент от заболачивания и постепенного разрушения. При установке водостока над входом в здание обеспечивается защита людей от падающих с крыши капель дождя.
- Декоративная. Правильно подобранный водосток сможет подчеркнуть уникальность дизайна загородного дома или коттеджа. При гармоничном сочетании с материалом кровли, отливами, окнами и оконными решетками он станет неотъемлемой частью дома с выраженным архитектурным стилем.
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