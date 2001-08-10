Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Антигистаминные препараты — лекарственные средства, которые необходимы для облегчения симптомов аллергии. Поскольку с болезненными реакциями на различные пищевые продукты, пыльцу, домашнюю пыль, медикаменты и другие раздражители сталкиваются практически все люди, препараты от аллергии должны быть в каждой домашней аптечке. Разбираемся, как они действуют и что о них необходимо знать.

Возьмите на заметку: если вы ищете антигистаминный препарат, который подойдет для всей семьи, то здесь вы найдете то, что вам нужно. Фенкарол относится ко второму поколению лекарств от аллергии, он не вызывает привыкания и сонливости, а потому его можно принимать даже беременным женщинам и детям.

Механизм возникновения аллергической реакции

Причиной плохого самочувствия является контакт с аллергеном, которое наш организм воспринимает, как враждебное. Н1-рецепторы начинают вырабатывать гистамин — специальное вещество, которое принимает участие во многих реакциях организма. Когда гистамин выходит за пределы клеток и попадает в организм, это вызывает:

крапивницу и другие кожные проявления;

отеки слизистых оболочек;

спазмы бронхов и другие проявления, типичные для аллергии.

Реакция может возникнуть незамедлительно либо развиться в течение 15-20 минут. Важно не допустить ее развития, поскольку гистамин имеет свойство накапливаться в тканях, а само состояние аллергика может доставлять как временное неудобство, если речь идет о кашле или слезотечении, так и настоящую угрозу для жизни (отек Квинке, анафилактический шок). Для того, чтобы облегчить состояние больного, необходимо:

Ограничить контакт с опасным веществом. Если это пыльца, ее сразу же нужно смыть, если шерсть — ограничить контакт с животным и т.д. Принять антигистаминный препарат. Лучше всего выбрать лекарство второго поколения, которое действует более целенаправленно и избавляет от неприятных симптомов в течение получаса. Возьмите на заметку: одно из основных преимуществ Фенкарола заключается в том, что он не только блокирует Н1-рецепторы, которые синтезируют гистамин, но и разрушают его излишки, накопившиеся в тканях организма. Провести симптоматическое лечение. Например, в случае с приступами удушья рекомендуется сделать ингаляцию: она помогает быстро и эффективно расширить бронхи.

Если остановить аллергическую реакцию своими силами не получается и возникает угроза анафилактического шока, который сопровождается уменьшением кровотока и отеком гортани, важно оперативно устранить угрозу жизни. Необходимо вызвать скорую помощь и обеспечить поступления воздуха в легкие (осуществить интубацию подручными средствами).