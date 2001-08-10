Сбермаркетинг — технологичный маркетинговый партнер
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сбермаркетинг (sbermarketing.ru) — это маркетинговое агентство полного цикла, которое использует собственные разработки и новейшие технологии в рекламе и маркетинге.
Как инновации делают рекламу эффективной
- Digital-каналы и инструменты. Сбермаркетинг развивает собственную партнерскую сеть онлайн-площадок, а также использует цифровые каналы в рамках экосистемы Сбера. Максимальный охват, включая работу с соцсетями и инфлюэнсерами: проведение онлайн-мероприятий и создание видеоконтента. Это позволяет использовать тематические и массовые площадки, привлекая аудиторию с помощью баннеров, объявлений и промороликов.
- Анализ кампаний и аудитории. С помощью сервисов веб-аналитики и собственных онлайн-инструментов Сбермаркетинг проводит исследования рынков и целевой аудитории, собирает данные о посетителях и конверсии, оценивает эффективность разных каналов и источников трафика. Все это дает возможность оптимизировать затраты и получать максимум отдачи от рекламного бюджета.
- Новейшие технологии. В ходе кампаний специалисты Сбермаркетинга используют большие данные, автоматизированные сервисы и алгоритмы, чтобы спрогнозировать нужный результат и правильную стратегию для коммуникации. Для мероприятий и медийной рекламы применяют, в том числе, технологии дополненной и смешанной реальности, а также интерактивные инструменты. Это делает рекламу и коммуникацию не только эффективной, но и запоминающейся, создавая репутацию высокотехнологичного бренда.
- Дизайн-спринты. Инновационный подход к разработке и запуску продукта или сервиса, который позволяет за несколько недель пройти путь от гипотезы до первого прототипа или MLP — минимально жизнеспособного продукта. На выходе вы получаете ценные инсайты о вашей аудитории и бренде, а также первую версию продукта, который точно понравится клиентам. Такой вариант лучше всего подходит для высокотехнологичных сервисов и приложений, где важно соблюсти баланс между сложностью реализации, реальной пользой и простотой интерфейса.
- Комплексный подход на каждом этапе. Сбермаркетинг изучает все доступные каналы и форматы, чтобы подобрать наиболее эффективные для ваших целей и аудитории, планирует и распределяет бюджет, следит за ходом кампании и анализирует результаты. Подключает и сочетает несколько каналов, чтобы они дополняли друг друга и лучше работали на заданные KPI.
- Performance-маркетинг. Используя различные формы digital-маркетинга, агентство направляет средства туда, где выше ROI, то есть отдача от каждого вложенного рубля. Это может быть контекстная реклама на тематических площадках или таргетированная реклама в социальных сетях, программатик-закупки, ремаркетинг или реклама в мобильных приложениях.
- CPA-маркетинг. Рекламные кампании в сети, где вы платите не только за просмотры, но и определенный результат: переход по ссылке, заявка или заказ. В результате ваш бюджет расходуется эффективно, а трафик привлекается из самых разных источников: тематических форумов, агрегаторов, соцсетей, электронных рассылок, рекламы и тизеров в мобильных приложениях. Вы также можете следить за качеством трафика и вводить любые ограничения по ресурсам для размещения.
Маркетинг, нацеленный на результат
Собственная MRM-платформа. Удобный онлайн-сервис для автоматизации маркетинга, рекламных и PR-кампаний. Помогает планировать и запускать кампании с размещением сразу на нескольких площадках, настраивать параметры и анализировать эффективность, создавать и хранить контент, следить за копирайтом и организовывать работу удаленных команд. Весь текстовый, визуальный и видеоконтент в одном месте: с простой и понятной аналитикой, наглядными отчетами, статистикой по ROI и KPI.
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