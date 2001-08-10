Особенности проведения медицинской экспертизы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебное рассмотрение дел не редко затрагивает разные внешние факторы, важные причины и следствия правонарушений. В большинстве случаев, виновником становится человек или его деятельность. Также встречаются дела, в которых внешние факторы стали причиной увечья, получения травм или инвалидности. Чтобы разобраться в медицинских вопросах рассматриваемого дела, необходимо воспользоваться экспертизой квалифицированных специалистов.

Центр медико-криминалистических исследований «Автономная некоммерческая организация» проводит множество видов медицинских экспертиз:

выявление и оценка нетрудоспособности человека;

определение группы инвалидности и причины ее возникновения;

военно-медицинская экспертиза;

оценка качества предоставленной медицинской помощи;

экспертиза профессиональной пригодности;

судебно-медицинская экспертиза (судебно-психиатрическая и другие виды проверок);

Подробнее о медицинской экспертизе, проводимой опытными специалистами, вы сможете узнать здесь https://cmki.ru/sudebno-medicinskaya-nezavisimaya-ekspertiza.shtml

Рецензирование проведенных экспертиз

После проведения исследования, рассмотрения найденных улик, оценки разных последствий медицинских услуг, составляется рецензия проведенной экспертизы. Вот здесь https://cmki.ru/recenzirovanie-provedennyx-ekspertiz.shtml вы можете просмотреть готовые примеры рецензирования разных исследований и проверок. Подобный результат вы получите в случае обращения к специалистам исследовательского центра.

Получите подробный отчет качественной работы. Подготовьте разные рецензии для рассмотрения дела в судебном порядке.

Медико-правовая консультация

Отечественная медицина не редко пользуется отсутствием знаний у пациентов, выполняя лечение некачественно или в неполном объеме. Столкнувшись с халатностью или непрофессионализмом работников медицины, можно обратиться к третьим лицам за помощью и консультацией. Так вы сможете узнать важную информацию о лечении, предоставлении разных видов медицинских услуг в соответствии с заявленными условиями.

Часто возникают споры, связанные с медицинским страхованием. У страховиков есть медработники, которые делают выводы о наступлении страхового случая. Если вы не согласны с решением страховой компании по вопросу отказа в выплате страховки или выплаты не всей суммы, стоит также обратиться за помощью и консультацией к независимому эксперту. Узнайте больше полезной информации о медико-правовой консультации здесь https://cmki.ru/