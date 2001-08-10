Денежный перевод с получением наличными

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Осторожность не помешает

Наличные переживают ренессанс. Российские пользователи снимают суммы с карт, опасаясь, что нововведения усложнят им безналичный расчет. Впрочем, серьезных проблем с внутренними трансфертами пока не наблюдалось.

Это приводит к неожиданным препятствиям. Так в некоторых семьях, где принято поддерживать друг друга финансово, образовалась проблема: адресаты платежей просят переводить им деньги не на карту, а с возможностью получения наличными. Тут-то и выяснилось, что операции card2card – одни из самых быстрых и простых, а найти им альтернативу очень непросто.

Перевод без открытия счета

На помощь пришли услуги платежных сервисов. Один из самых востребованных сегодня – система «Золотая Корона». Через нее высылают деньги как внутри страны, так и за рубеж. Получение возможно наличными в точках участников сервиса: это различные банки, а в России еще салоны связи и торговые сети.

Если получатель изменит свое мнение, то в ряде случаев он может воспользоваться зачислением перевода на карту онлайн. В любом случае выбор способа получения остается за ним.

Как выслать деньги через «Золотую Корону» наличными

Если этот вид денежных переводов вас устраивает, отправить их труда не составит.

Первый вариант – это операции с наличными. Вам потребуется прийти в банк или салон связи, где присутствует услуга, предъявить паспорт и подать оператору сумму для отправки. Необходимо сообщить:

направление перевода (страна);

валюта получения (для трансграничных отправлений);

фамилия, имя и номер телефона адресата;

сведения о себе.

Перед подтверждением оплаты проверьте все перечисленные данные, убедитесь, что они записаны без ошибок и опечаток. В противном случае адресат получить ваш транш не сможет.

После оплаты вы получите на руки квитанцию, в которой помимо платежной информации будет указан уникальный номер денежного перевода. Его нужно сообщить получателю, потому что выдача происходит по этой комбинации цифр и по документу, удостоверяющему личность.

Как оформить перевод онлайн

Еще проще совершить эту финансовую операцию самостоятельно. Сделать это можно на сайте «Золотой Короны» https://koronapay.com/ или в мобильном приложении «Денежные переводы». Здесь вместо наличных для оплаты используется банковская карта. Поскольку сервис не может самостоятельно списать с нее деньги, потребуется карточка с подтверждением платежа с помощью одноразового пароля – такие рекомендуется использовать для покупок в интернет-магазине.

Отправитель самостоятельно заполняет форму, указывая направление, сумму, валюту выдачи, сведения о себе и получателе. Здесь также важно перед оплатой проверить правильность всей информации, исправить опечатки и ошибки, если они есть.

В Личном кабинете сохраняются сведения обо всех транзакциях. При желании какие-то из них вы можете скрыть или, наоборот, использовать как шаблон, если отправку нужно производить регулярно.

В финансовых операциях важно, чтобы удобно было всем участникам процесса. И если ваши близкие хотят получать деньги от вас столь же быстро и просто, как и раньше, но только наличными на руки, «Золотая Корона» - удачное решение.