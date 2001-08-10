Качественный ремонт с длительным гарантийным сроком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Качественный ремонт квартир будет организован по всем правилам, если обращаться к профессионалам. В нашей компании работают мастера, оперативно выезжающие на объекты по Московской области, Москве. Качество гарантируется на каждом этапе, поскольку осуществляется контроль. В том числе контролируется и соблюдение сроков.

Комплексный подход к ремонту квартир

Комплексный подход оправдан, это позволяет воплотить в жизнь стандартные и сложные проекты. Если необходим ремонт квартир в Москве и Московской области, то обратиться удастся в любое время. В наличии есть современные строительные и отделочные материалы. Приобретаются они непосредственно у производителей и официальных дилеров. Соблюдаются параметры экологичности, соответствия стандартам безопасности.

Организуется ремонт квартиры под ключ в любом состоянии. Это касается первичного жилого фонда или вторичного. Часто людей интересует ремонт в новостройке. Подробнее об этом можно узнать, если зайти на сайт https://idearemonta24.ru/, где описываются этапы, указаны цены. Черновая, предчистовая отделка — всё это будет учтено при составлении проекта. Преимущества для клиентов:

Бесплатно выезжает мастер-замерщик.

Уже на этом этапе можно рассчитать предварительную стоимость, обсудить стили, дизайнерскую концепцию.

Заключается договор, в котором указывается длительная гарантия до 5 лет.

Будут учтены все пожелания заказчиков.

Разумные цены, оперативность исполнения

Вполне возможно заказать ремонт квартир недорого, например, в среднем ценовом сегменте. Поскольку работают мастера с большим опытом, то будут соблюдены стандарты безопасности. Это касается технологий строительства, отделки и проведения электропроводки. Предварительно, если надо, будет осуществлён демонтаж конструкций. Полноценный ремонт квартир, цены на который не разочаруют, позволит воплотить в жизнь все пожелания заказчика.

В команде специалистов есть не только строители, отделочники, но и электрики. Можно будет сделать даже большие объёмы в разумные сроки. Независимо от состояния жилья, его архитектурных особенностей проект будет завершён, а заказчик получит гарантию качественного исполнения.

На сайте представлено портфолио работ с фотографиями. Как видно, не представляет сложности реновация как первичного, так и вторичного жилого фонда. Прямо сейчас можно позвонить, написать, заказать бесплатный выезд мастера-замерщика на место.