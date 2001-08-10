В чем отличие дорогих ковров от бюджетных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современные ковры и ковровые покрытия настолько разнообразны по стилю, дизайну и материалам изготовления, что обывателю сложно сориентироваться и понять настоящую ценность изделия. По каким же признакам можно определить стоимость ковра и не переплатить?

Нетривиальный дизайн

Рисунок дорогих эксклюзивных ковров разрабатывается дизайнерами самого высокого уровня, поэтому некоторые изделия становятся шедеврами наряду с произведениями искусства. Модные уникальные ковры представлены в каталоге на сайте https://oneandhome.ru/catalog/carpets/dizaynerskie-kovry. Такие покрытия доступны для большинства покупателей и отлично создают настроение всему интерьеру.

Отличительная черта руки дизайнера — это ярко выраженный характер и неповторимый рисунок изделия. Такие вещи принято называть «стильными», и за некоторыми ведется настоящая охота.

Чтобы добиться нужного изображения, дизайнеры работают не только с цветом или рисунком, но и с фактурой. Среди последних веяний ковровой моды — искусственное состаривание, то есть затирание ворса, а также структурная стрижка и даже прижигание.

Оригинальными получаются ковровые покрытия, в которых использованы несколько типов нитей, например, шерсти и шелка. Такое неожиданное сочетание придает рисунку объем, динамику, а за счет игры теней делает фактуру богатой и насыщенной.

Качество материалов и плетения

Для изготовления по-настоящему качественных ковров используют строго определенное сырье. Лучше всего сохраняет форму шерсть овцы с области шеи. Она же имеет самый яркий блеск.

Не менее ответственно подходят и к выбору красителей. Предпочтение отдается натуральным веществам, которые не «удешевят» природные материалы синтетическими неестественными цветами.

Так придирчиво к выбору сырья подходят известные бренды. Некоторые из них известны во всем мире. Выбрать дорогостоящие качественные ковры для дома можно на сайте https://oneandhome.ru/catalog/carpets/dorogie-kovry.

Качество шелковых ковров определяют по количеству узелков на квадратном метре изделия. Если плотность плетения шерстяных паласов варьируется от 70 до 200 петель, то у шелковых счет идет на миллионы. В самых дорогих экземплярах можно насчитать до 5 миллионов узелков.

Шелковые ковры — это огромный труд, поэтому мастерские наносят на них авторские именные подписи. Причем делают они это на лицевой стороне, подчеркивая статус и уникальность вещи.

Довольно сложно описать все тонкости производства ковров. Это искусство, которые формировалось веками. Если раньше мягкое комфортное покрытие было доступно лишь знати, то сейчас наслаждаться домашним комфортом и уютом может каждый.